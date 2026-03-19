A mindmegette.hu a Tisza párt elnökéről, Magyar Péterről készült híres Én, a Kétarcú képregény alakjával indított A Kétarcú Konyhája néven oldalt.

Humoros recept válogatást indított a Mindmegette a Kétarcú Konyhája néven, ahol olyan pikáns fogásokat találhatunk, mint a Kijevi csirke külső támogatással, amely a leírás szerint:

Kijevi csirke - ropog kívül, olvad belül. A kijevi csirke az a fogás, amely kívül stabil, belül azonban folyékony. Ha jól készítjük, a vaj csak a megfelelő pillanatban tör elő, nem előbb. Pont, mint az igazság. Ez a recept ideális választás, ha szeretjük a kontrollált robbanásokat

Vagy épp a Fedősztori Borsófőzelék, amelyről úgy írnak: „Borsófőzelék, hamisan tálalva. A főzelék mindig más lesz a végére.”