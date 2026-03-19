Elindult A Kétarcú Konyhája - Ezt ne hagyd ki te se!
Humoros receptválogatást indított a Mindmegette.
A mindmegette.hu a Tisza párt elnökéről, Magyar Péterről készült híres Én, a Kétarcú képregény alakjával indított A Kétarcú Konyhája néven oldalt.
Humoros recept válogatást indított a Mindmegette a Kétarcú Konyhája néven, ahol olyan pikáns fogásokat találhatunk, mint a Kijevi csirke külső támogatással, amely a leírás szerint:
Kijevi csirke - ropog kívül, olvad belül. A kijevi csirke az a fogás, amely kívül stabil, belül azonban folyékony. Ha jól készítjük, a vaj csak a megfelelő pillanatban tör elő, nem előbb. Pont, mint az igazság. Ez a recept ideális választás, ha szeretjük a kontrollált robbanásokat
Vagy épp a Fedősztori Borsófőzelék, amelyről úgy írnak: „Borsófőzelék, hamisan tálalva. A főzelék mindig más lesz a végére.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre