Súlyos balesetet szenvedett Polyák Lilla
Súlyos sérüléssel végződött egy rossz mozdulat azon az edzésen, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. Így van most Polyák Lilla.
Polyák Lilla maga idézte fel a balesetének a körülményeit a közösségi oldalán. Mint elárulta a laza boka- és térdszalagjai miatt mindig is hajlamos volt a kisebb balesetekre. Ezúttal azonban, amikor aláfordult a bokája, a földet érést a tenyérrel próbálta meg tompítani, ez a mozdulat pedig végül egy súlyos könyöksérüléséhez vezetett.
A baleset egy olyan edzésen történt, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. A baleset után kiderült, hogy Polyák Lilla darabos orsócsonttörést szenvedett a könyökében, így a műtéti beavatkozást követően most hathetes rögzítés és hosszú rehabilitáció vár rá - írja az Origo.
Látta, hogy van egy egyenes törés, de a másik ilyen masszaszerűen nézett ki, azt ki kellett szedni
– emlékezett vissza a rémisztő pillanatokra Polyák Lilla, akinek a műtét során végül sikerült összeilleszteni a csontdarabjait a könyökében. A baleset pillanatát férje, Gömöri András Máté is végignézte, aki épp a háttérzene beállításával volt elfoglalva, amikor szóltak neki, hogy baj van. Amikor odafutott, felesége már sokkos állapotban volt:
Erre azt látom, hogy Lilla ott fetreng, mint egy rossz teknős. Kimentem hozzá és már láttam, hogy baj van, mert remegett a keze, meg le volt fehéredve. Éreztem, hogy ez most nem lesz jó
– tette hozzá a férje.
Így van most Polyák Lilla:
