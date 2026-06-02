Súlyos balesetet szenvedett Polyák Lilla

Súlyos sérüléssel végződött egy rossz mozdulat azon az edzésen, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. Így van most Polyák Lilla.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 18:20
Polyák Lilla maga idézte fel a balesetének a körülményeit a közösségi oldalán. Mint elárulta a laza boka- és térdszalagjai miatt mindig is hajlamos volt a kisebb balesetekre. Ezúttal azonban, amikor aláfordult a bokája, a földet érést a tenyérrel próbálta meg tompítani, ez a mozdulat pedig végül egy súlyos könyöksérüléséhez vezetett. 

Polyák Lilla és Gömöri András Máté
Polyák Lilla és Gömöri András Máté / Fotó: hot! magazin archív

A baleset egy olyan edzésen történt, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. A baleset után kiderült, hogy Polyák Lilla darabos orsócsonttörést szenvedett a könyökében, így a műtéti beavatkozást követően most hathetes rögzítés és hosszú rehabilitáció vár rá - írja az Origo. 

Látta, hogy van egy egyenes törés, de a másik ilyen masszaszerűen nézett ki, azt ki kellett szedni

– emlékezett vissza a rémisztő pillanatokra Polyák Lilla, akinek a műtét során végül sikerült összeilleszteni a csontdarabjait a könyökében. A baleset pillanatát férje, Gömöri András Máté is végignézte, aki épp a háttérzene beállításával volt elfoglalva, amikor szóltak neki, hogy baj van. Amikor odafutott, felesége már sokkos állapotban volt: 

Erre azt látom, hogy Lilla ott fetreng, mint egy rossz teknős. Kimentem hozzá és már láttam, hogy baj van, mert remegett a keze, meg le volt fehéredve. Éreztem, hogy ez most nem lesz jó

– tette hozzá a férje.

Így van most Polyák Lilla:

@enatied Lilla új nyári kiegészítője🩼🤕 #mindenrendbenlesz #énatied #polyaklilla #GAM #kéztörés ♬ original sound - Én a Tied

 

