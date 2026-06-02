Súlyos balesetet szenvedett Polyák Lilla

Polyák Lilla maga idézte fel a balesetének a körülményeit a közösségi oldalán. Mint elárulta a laza boka- és térdszalagjai miatt mindig is hajlamos volt a kisebb balesetekre. Ezúttal azonban, amikor aláfordult a bokája, a földet érést a tenyérrel próbálta meg tompítani, ez a mozdulat pedig végül egy súlyos könyöksérüléséhez vezetett.

A baleset egy olyan edzésen történt, amelyet a színésznő férje, Gömöri András Máté tartott. A baleset után kiderült, hogy Polyák Lilla darabos orsócsonttörést szenvedett a könyökében, így a műtéti beavatkozást követően most hathetes rögzítés és hosszú rehabilitáció vár rá - írja az Origo.

Látta, hogy van egy egyenes törés, de a másik ilyen masszaszerűen nézett ki, azt ki kellett szedni

– emlékezett vissza a rémisztő pillanatokra Polyák Lilla, akinek a műtét során végül sikerült összeilleszteni a csontdarabjait a könyökében. A baleset pillanatát férje, Gömöri András Máté is végignézte, aki épp a háttérzene beállításával volt elfoglalva, amikor szóltak neki, hogy baj van. Amikor odafutott, felesége már sokkos állapotban volt:

Erre azt látom, hogy Lilla ott fetreng, mint egy rossz teknős. Kimentem hozzá és már láttam, hogy baj van, mert remegett a keze, meg le volt fehéredve. Éreztem, hogy ez most nem lesz jó

– tette hozzá a férje.

