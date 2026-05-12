Ez kellett ahhoz, hogy Polyák Lilla és exférje együtt ünnepeljen

Dagad a büszkeségtől a család! Polyák Lilla nagyobbik fia, Zsombor lediplomázott egy amerikai egyetemen, a jeles alkalomból az egész család kiutazott, hogy együtt ünnepelhessenek.

Létrehozva: 2026.05.12. 15:00
polyák lilla Homonnay Zsolt Gömöri András Máté

Megható családi pillanatnak lehettek szemtanúi Polyák Lilla követői: a színésznő ugyanis büszkén osztotta meg, hogy fia, Homonnay Zsombor sikeresen lediplomázott Amerikában. A fiatal tehetség teniszösztöndíjjal tanult az Egyesült Államokban marketing és sportmenedzsment szakon, családja pedig természetesen ott állt mellette élete egyik legfontosabb napján.

A diplomaosztó különösen szép és megható pillanatokat tartogatott, hiszen nemcsak az édesanyja és annak férje, Gömöri András Máté utazott el az ünnepségre, hanem Zsombor édesapja, Homonnay Zsolt is jelen volt a nagy napon. Bár Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága évekkel ezelőtt véget ért, a szülők azóta is igyekeznek megőrizni a jó kapcsolatot egymással – elsősorban gyermekeik érdekében.

A színésznő mindig is nyíltan vállalta, hogy számukra a legfontosabb az volt, hogy a válás a lehető legkevesebb sérülést okozza a gyerekeiknek. Ezért kapcsolatuk lezárása után sem a konfliktusokra vagy a múlt sérelmeire helyezték a hangsúlyt, hanem arra, hogy szülőként továbbra is egy csapatot alkossanak. A mostani diplomaosztó pedig tökéletes példája volt annak, hogy a szeretet és az összetartás a legnehezebb helyzeteken is túlmutathat.

Polyák Lilla megható sorokkal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek sok követőjét megérintették:

Hihetetlen hogy ez is eljött... Olyan gyorsan. Nagyon büszke vagyok és boldog, hogy ott tudtam lenni, amikor átvette a diplomáját. És ránk, mint családra, hogy tudunk együtt ünnepelni a fontos pillanatokban. Gratulálok kicsim

A bejegyzésből egyértelműen érződik, mennyire büszke az édesanya a fiára, aki nemcsak sportolóként bizonyított az elmúlt években, hanem tanulmányai során is komoly eredményeket ért el. Zsombor ugyanis nem mindennapi utat választott magának: teniszösztöndíjjal tanulni Amerikában hatalmas lehetőség, ami rengeteg kitartást, fegyelmet és lemondást igényel. A marketing és sportmenedzsment szak pedig tökéletesen illeszkedik ahhoz a sportközeghez, amelyben évek óta mozog.

Különösen szép gesztus volt, hogy a család tagjai együtt ünnepeltek ezen a fontos eseményen. Sokak szerint Polyák Lilla és Homonnay Zsolt kapcsolata példaértékű abból a szempontból, hogyan lehet egy válás után is kulturáltan, egymást tisztelve együttműködni. Bár az életük már külön utakon folytatódott, gyermekeik boldogsága továbbra is mindennél fontosabb számukra.

 

