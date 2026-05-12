Ez kellett ahhoz, hogy Polyák Lilla és exférje együtt ünnepeljen

Megható családi pillanatnak lehettek szemtanúi Polyák Lilla követői: a színésznő ugyanis büszkén osztotta meg, hogy fia, Homonnay Zsombor sikeresen lediplomázott Amerikában. A fiatal tehetség teniszösztöndíjjal tanult az Egyesült Államokban marketing és sportmenedzsment szakon, családja pedig természetesen ott állt mellette élete egyik legfontosabb napján.

Polyák Lilla mindkét fiára elképesztően büszke

Polyák Lilla fia, Zsombor lediplomázott

A diplomaosztó különösen szép és megható pillanatokat tartogatott, hiszen nemcsak az édesanyja és annak férje, Gömöri András Máté utazott el az ünnepségre, hanem Zsombor édesapja, Homonnay Zsolt is jelen volt a nagy napon. Bár Polyák Lilla és Homonnay Zsolt házassága évekkel ezelőtt véget ért, a szülők azóta is igyekeznek megőrizni a jó kapcsolatot egymással – elsősorban gyermekeik érdekében.

A színésznő mindig is nyíltan vállalta, hogy számukra a legfontosabb az volt, hogy a válás a lehető legkevesebb sérülést okozza a gyerekeiknek. Ezért kapcsolatuk lezárása után sem a konfliktusokra vagy a múlt sérelmeire helyezték a hangsúlyt, hanem arra, hogy szülőként továbbra is egy csapatot alkossanak. A mostani diplomaosztó pedig tökéletes példája volt annak, hogy a szeretet és az összetartás a legnehezebb helyzeteken is túlmutathat.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté Kanadában élnek

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt együtt fotózkodtak a fiukkal

Polyák Lilla megható sorokkal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek sok követőjét megérintették:

Hihetetlen hogy ez is eljött... Olyan gyorsan. Nagyon büszke vagyok és boldog, hogy ott tudtam lenni, amikor átvette a diplomáját. És ránk, mint családra, hogy tudunk együtt ünnepelni a fontos pillanatokban. Gratulálok kicsim

– szólnak a megható sorok a bejegyzésben.

A bejegyzésből egyértelműen érződik, mennyire büszke az édesanya a fiára, aki nemcsak sportolóként bizonyított az elmúlt években, hanem tanulmányai során is komoly eredményeket ért el. Zsombor ugyanis nem mindennapi utat választott magának: teniszösztöndíjjal tanulni Amerikában hatalmas lehetőség, ami rengeteg kitartást, fegyelmet és lemondást igényel. A marketing és sportmenedzsment szak pedig tökéletesen illeszkedik ahhoz a sportközeghez, amelyben évek óta mozog.