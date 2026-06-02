Az ország több pontján is leállt a forgalom a balesetek miatt
Balesetek sorozata következett be.
Karambolozott két személyautó Inárcs közelében, a Kecskeméti út és a Vasút utca kereszteződésénél. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. A baleset helyszínén félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó Bátonyterenye közelében
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Bátonyterenye közelében, a 23-as főút és a Nemti út kereszteződésében lévő körforgalomban. A bátonyterenyei hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták őt a mentőknek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Baleset történt a 47-es főúton
Árokba hajtott és fának csapódott egy kisbusz a 47-es főút Szeghalom és Csökmő közötti szakaszán, a 75-ös kilométerszelvénynél. A szeghalmi hivatásos tűzoltók feszítővágó és vetterpárna segítségével egy embert kiemeltek a járműből. A kisbuszban hatan utaztak. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Hármas karambol Pécsen
Három személyautó karambolozott Pécsen, a Táncsics Mihály utca és a Rózsa utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre