Az ország több pontján is leállt a forgalom a balesetek miatt

Karambolozott két személyautó Inárcs közelében, a Kecskeméti út és a Vasút utca kereszteződésénél. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. A baleset helyszínén félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Szalagkorlátnak ütközött egy autó Bátonyterenye közelében

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Bátonyterenye közelében, a 23-as főút és a Nemti út kereszteződésében lévő körforgalomban. A bátonyterenyei hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták őt a mentőknek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Baleset történt a 47-es főúton

Árokba hajtott és fának csapódott egy kisbusz a 47-es főút Szeghalom és Csökmő közötti szakaszán, a 75-ös kilométerszelvénynél. A szeghalmi hivatásos tűzoltók feszítővágó és vetterpárna segítségével egy embert kiemeltek a járműből. A kisbuszban hatan utaztak. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Hármas karambol Pécsen

Három személyautó karambolozott Pécsen, a Táncsics Mihály utca és a Rózsa utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.











