Növényvédőszer került ebbe a borsba! Nehogy használd!

Termékvisszahívás! A Wild Sichuan Pepper termék esetében határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom miatt.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.02. 16:20
európai unió bors növényvédőszer

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (klórpirifosz-metil; acetamiprid; karbofurán; flonikamid; buprofezin; karbendazim; klotianidin; prokloráz; lambda-cihalotrin) mutattak ki Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Fotó: Pixabay.com

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: EAGLOBE - Wild Sichuan Pepper

Cikkszám: 5815

MMI: 30.04.2027

Kiszerelés: 57.0 g

Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik, amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

