„Azonnal tudtam, hogy komoly baj van” – súlyos sérülést szenvedett a jövő reménysége

Évekig úgy tűnt, Ava Costa élete pontosan a tervei szerint alakul. A fiatal ausztrál lány már egészen fiatal korától kezdve a tornának szentelte a mindennapjait, és arról álmodott, hogy az olimpiai játékokon is részt vehet. A terveit azonban keresztülhúzta egy súlyos sérülés, ami az egész életét megváltoztatta.

Egy súlyos sérülés miatt lebénult az ígéretes sportoló (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Edzés alatt szenvedett súlyos sérülést a tehetséges tornász

A fiatal tornász szinte minden idejét az edzések töltötték ki. A korai kelések, a hosszú órákon át tartó gyakorlások és a folyamatos versenyzés mind azt szolgálta, hogy egyre közelebb kerüljön álmai megvalósításához.

A torna volt az egész világom. Nem egyszerűen egy sportág volt számomra, hanem az identitásom része

– fogalmazott Ava Costa. Az élete azonban egyetlen pillanat alatt megváltozott. Az egyik edzésen súlyos gerincvelő-sérülést szenvedett, melynek következtében elveszítette a mozgás képességét. Bár az orvosok sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta, Costa hamar szembesült azzal, a jövője egész másképp alakulhat, mint ahogyan azt korábban elképzelte.

Emlékszem, a szőnyegre estem, és azonnal tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben, mert nem tudtam megmozdulni. Az azt követő percek egyszerre voltak félelmetesek és szinte felfoghatatlanok

– idézte fel a ma 17 éves lány.

A sérülés után nemcsak a fizikai felépülés jelentett óriási kihívást számára. Costa azt mondja, hosszú ideig gyászolta azt az életet és jövőt, amelyet éveken keresztül épített. Amikor mindez egyik napról a másikra eltűnt, kénytelen volt feltenni magának a kérdést: ki is ő valójában a torna nélkül?

A lány idővel új célt talált. A Walking With Ava néven elkezdte megosztani mindennapjait a TikTokon, őszintén beszélve a gerincvelő-sérüléssel járó kihívásokról. Történetével azokat szeretné inspirálni, akik hasonló helyzetben vannak.

Segítő szándéka később oda vezetett, hogy csatlakozott a The Sharing Shed Foundation munkájához is, ez az alapítvány a fogyatékkal élő és mozgáskorlátozott emberek támogatásával foglalkozik.

Bár a baleset véget vetett az olimpiai tornász-álmának, Costa ma már úgy érzi, a sérülés nem vette el tőle annak lehetőségét, hogy jelentős dolgokat vigyen véghez az életben – írja a People.