Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a sérültekről

Már csak egy sérültet kezelnek a miskolci kórházban.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.02. 15:20
Már csak egy sérültet kezelnek a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban - közölte az intézmény sajtóosztálya kedden az MTI-vel.

Már csak egy sérültet ápolnak kórházban / Fotó: Tiszaújvárosi Krónika Facebook

Mint írták, folyamatosan javul a baleset sérültjeinek állapota, közülük egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el a kórházat. Az intézményben ápolt harmadik sérült "jó, általános állapotban" van, őt sebkezelés miatt ápolja még a kórház Baleseti- és Mozgásszervi Sebészeti Centrum Akut Mozgásszervi Sebészeti Osztályán.

A Mol tiszaújvárosi üzemében május 22-én reggel történt robbanás, a kórházba aznap délelőtt több könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérülteket szállítottak. Az intézménybe szállított személyek közül többen kórházi ápolásra szorultak, egy embert megfigyelés után hazaengedtek - olvasható a közleményben.

A Mol Petrolkémia területén történt robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
