Ma minden sínre kerül: mutatjuk, mit tartogatnak az égiek a csillagjegyednek

Ma a Merkúr átlép a Rák jegyébe, és ezzel együtt úgy tűnik, minden jó irányba fordul. A legtöbb csillagjegy meglehetősen jó nap elébe néz, de némelyiknek azért nem árt az óvatosság.

Kos

Hétfőn a Merkúr jegyet vált, átlép a Rákba. Az utóbbi időben felborulhatott a munka és a család egyensúlya. Itt az ideje, hogy kicsit visszalépj a családi fészekbe, tudatosan lassíts és többet pihenj. Béke költözik a szívedbe a következő periódus alatt.

Bika

Sikeres napod van, a magánügyeiddel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhetsz ugyanis egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére azért később átlátsz a helyzeten. Ebben segít neked a Merkúr.

Ikrek

A Merkúr ma jegyet vált, most nagyon erős a hatása. Elszántságot, éberséget, határozott célokat jelez, egyszóval ez egy nagyon kedvező hatás. Mivel az intuitív Rák jegyébe lép, különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben.

Rák

Eláraszt most az a rengeteg pozitív élmény, ami a kommunikáció érzelmi oldala, amely most váratlanul ér, mivel az első sorsterületedre lépett a Merkúr. Rengeteg lehetőség adódik, de ne ijedj meg tőlük!

Oroszlán

Hétfőn valaki nagyon próbálkozik, szeretne manipulálni, de te átlátsz rajta. Nyugodtan mondd meg neki, hogy tisztában vagy a valódi indítékaival. A délután jó lehetőségek hozhat új fejleményekre, kinyílik egy ajtó, ami eddig zárva volt.

Szűz

A Merkúr jegyváltása nagyon erősen hat rád, hiszen uralkodó bolygód. Elképzelhető, hogy találkozol valakivel, aki egészen másképp szemléli a világot, mint te. Sokat tanulhatsz belőle, ha nyitott vagy, és beszélgettek. A Nyilas Hold nagy felismeréseket jelez.

Mérleg

Nagyon szép nap lesz ez a mai. Fontos felismerések érlelődnek benned, és valahogy egyensúlyban vannak a dolgok. A párkapcsolatod nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzed, rendben van minden. Ha szingli vagy, a vonzerőd felerősödik, a Rák Merkúr kedvez neked.

Skorpió

Izgalmas fejleményeket jeleznek a bolygók hétfőre, elsősorban a szingli Skorpióknak. Lehet, hogy nehezen tudsz tisztába jönni egy új és váratlan érzéssel, amit egy ismeretlen hoz elő belőled. Csak hagyd, hogy a dolgok a maguk útján menjenek! Ha van párod, még inkább megerősödik a szerelmetek a Rák Merkúr idején.