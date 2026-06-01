Ma minden sínre kerül: mutatjuk, mit tartogatnak az égiek a csillagjegyednek

A Merkúr átlép a Rák jegyébe, és minden jó irányba fordul. Mutatjuk, mi vár ma a csillagjegyedre!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 08:30
Módosítva: 2026.06.01. 11:41
Ma a Merkúr átlép a Rák jegyébe, és ezzel együtt úgy tűnik, minden jó irányba fordul. A legtöbb csillagjegy meglehetősen jó nap elébe néz, de némelyiknek azért nem árt az óvatosság.

Mutatjuk, mi vár ma a csillagjegyedre (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Kos

Hétfőn a Merkúr jegyet vált, átlép a Rákba. Az utóbbi időben felborulhatott a munka és a család egyensúlya. Itt az ideje, hogy kicsit visszalépj a családi fészekbe, tudatosan lassíts és többet pihenj. Béke költözik a szívedbe a következő periódus alatt.

Bika

Sikeres napod van, a magánügyeiddel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhetsz ugyanis egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére azért később átlátsz a helyzeten. Ebben segít neked a Merkúr.

Ikrek

A Merkúr ma jegyet vált, most nagyon erős a hatása. Elszántságot, éberséget, határozott célokat jelez, egyszóval ez egy nagyon kedvező hatás. Mivel az intuitív Rák jegyébe lép, különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben.

Rák

Eláraszt most az a rengeteg pozitív élmény, ami a kommunikáció érzelmi oldala, amely most váratlanul ér, mivel az első sorsterületedre lépett a Merkúr. Rengeteg lehetőség adódik, de ne ijedj meg tőlük!

Oroszlán

Hétfőn valaki nagyon próbálkozik, szeretne manipulálni, de te átlátsz rajta. Nyugodtan mondd meg neki, hogy tisztában vagy a valódi indítékaival. A délután jó lehetőségek hozhat új fejleményekre, kinyílik egy ajtó, ami eddig zárva volt.

Szűz

A Merkúr jegyváltása nagyon erősen hat rád, hiszen uralkodó bolygód. Elképzelhető, hogy találkozol valakivel, aki egészen másképp szemléli a világot, mint te. Sokat tanulhatsz belőle, ha nyitott vagy, és beszélgettek. A Nyilas Hold nagy felismeréseket jelez.

Mérleg

Nagyon szép nap lesz ez a mai. Fontos felismerések érlelődnek benned, és valahogy egyensúlyban vannak a dolgok. A párkapcsolatod nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzed, rendben van minden. Ha szingli vagy, a vonzerőd felerősödik, a Rák Merkúr kedvez neked.

Skorpió

Izgalmas fejleményeket jeleznek a bolygók hétfőre, elsősorban a szingli Skorpióknak. Lehet, hogy nehezen tudsz tisztába jönni egy új és váratlan érzéssel, amit egy ismeretlen hoz elő belőled. Csak hagyd, hogy a dolgok a maguk útján menjenek! Ha van párod, még inkább megerősödik a szerelmetek a Rák Merkúr idején.

Nyilas

Neked éppen az erősséged, hogy nagy hittel, lelkesedéssel veted bele magad mindenbe. Fogadd el, hogy mindig lesz körülötted olyan, aki próbál keresztbe tenni ennek. Ma viszont ezt nem szabad hagynod. Ha kell, lépj át az illetőn, hagyd figyelmen kívül, bármit tesz vagy mond neked.

Bak

Egy kényes helyzetben szükséged lehet a diplomáciai képességedre, amikor egy vitás vagy érzékeny ügyet kell elsimítanod. Keresd hát meg azt a megoldást, amely során az igazság győzedelmeskedik, és mégis mindenki úgy érzi, hogy valami azért neki is jutott a győzelemből.

Vízöntő

Hétfőn lehetőséged adódik, hogy egy új szerepkörben is kipróbáld magad, vagy valami olyasmiben vegyél részt, amire eddig nem volt módod. Légy nyitott és próbálj ki mindent! Lehet, hogy ez lesz a te utad!

Halak

Nagyon jó nap, és ügyesen átlátsz, kézben tartasz mindent. A Merkúr víz elemű jegybe lép, ami miatt most pár hétig a víz elemű jegyeknek kedvez a szerencse. Ugyanakkor sértődékenységet is jelez a Merkúr, és nagyon felfújja a dolgokat. Ne tedd, nem érdemes!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
