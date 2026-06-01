Különleges programokkal készül a 160 éves Fővárosi Állat- és Növénykert
Az idén 160 éves budapesti állatkert látványetetésekkel, esti vezetett sétákkal várja a közönséget. A Fővárosi Állat- és Növénykert az állatok sokféleségét tekintve a világ élmezőnyében van.
Világviszonylatban is kiemelkedő a Fővárosi Állat- és Növénykert az állatok sokféleségét tekintve. A legtöbb intézményben főként emlősök, madarak és hüllők vannak, de itt száz éve alapelv az élővilág sokféleségének minél szélesebb körű bemutatása – olvasható a Hot! magazinban.
Ez egy fontos küldetés számunkra, odafigyelünk rá, hogy a kétéltűek, halak, gerinctelenek is jelen legyenek az állományban. Nálunk 650 állatfajjal találkozhat a látogató, és a növényvilág is rendkívüli
– tudta meg a Hot! Hanga Zoltán szóvivőtől, aki azt is elmondta, hogy Légy Ott! elnevezésű élményprogramjuk nagyon népszerű, a Biodóm pedig nyártól nagyvárosi oázisként üzemel majd, rengeteg növénnyel, állattal.
1912 óta vannak akváriumaink, 2018-ban pedig megnyílt a Cápasuli, 750 ezer literes a legnagyobb medencénk. Az évi több mint 1 millió látogatóval is az európai élmezőnyben vagyunk. Az évek folyamán több lépcsőben sajnos jelentős területet vettek el tőlünk, az ötvenes években például az addigi 18 hektárból 11 lett. A Vidám Park területét időközben visszakaptuk, vagyis a jelenlegi összterületünk nagyjából ugyanakkora, mint az alapításkor volt. Vannak méretre ötször ekkora intézmények is, a miénk leginkább a bécsi állatkerthez hasonlít.
Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen, összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva.
A Fővárosi Állat- és Növénykert sok programmal vár
A Légy Ott! élményprogramunkban a gondozó eteti az állatot, és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél kezdünk 10:00-kor, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű programunk a fókatréning 11:00-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla-, óriásvidra- és pelikánetetés is. A Cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyűbúvár-felszerelésben lemerülnek a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly háromezernél is több példányt mentettünk.
Népszerű a Cápasuli
Az esti séták szezonja most indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után, kiscsoportos formában, vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a Cápasuli kulisszák mögötti területe, de akár az orrszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
Három elefántunk volt, viszont a kicsi, Samu, aki áprilisban lett ötéves, elhagyta a szülői házat, és a Veszprémi Állatkert lakója lett. A Biodóm egy része nyár közepén megnyílik, ott most lázas munka folyik. Sokféle rendezvényt tartottunk már ezen a helyszínen, ezek 2,5 év alatt 300 ezer látogatót érdekeltek. A most berendezés alatt álló, egész évben látogatható területen, ami egyfajta négy évszakos városi oázis lesz, 13 ezer trópusi, szubtrópusi növény kap helyet. Állatok, például a hulmán nevű majomfaj egyedei és Bali-seregélyek is lesznek a területen
– árulta el az állatkert szóvivője.
- 160 éves idén a budapesti állatkert.
- 650 állatfajjal találkozhat ott a látogató.
- A növényvilág is rendkívüli, nyáron pedig nyílik a Biodóm.
- 750 ezer literes a legnagyobb akvárium, ahol cápákat is láthat a látogató.
