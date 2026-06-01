Különleges programokkal készül a 160 éves Fővárosi Állat- és Növénykert

Világviszonylatban is kiemelkedő a Fővárosi Állat- és Növénykert az állatok sokféleségét tekintve. A legtöbb intézményben főként emlősök, madarak és hüllők vannak, de itt száz éve alapelv az élővilág sokféleségének minél szélesebb körű bemutatása – olvasható a Hot! magazinban.

160 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol mindig érdekes egy séta

Ez egy fontos küldetés számunkra, odafigyelünk rá, hogy a kétéltűek, halak, gerinctelenek is jelen legyenek az állományban. Nálunk 650 állatfajjal találkozhat a látogató, és a növényvilág is rendkívüli

– tudta meg a Hot! Hanga Zoltán szóvivőtől, aki azt is elmondta, hogy Légy Ott! elnevezésű élményprogramjuk nagyon népszerű, a Biodóm pedig nyártól nagyvárosi oázisként üzemel majd, rengeteg növénnyel, állattal.

1912 óta vannak akváriumaink, 2018-ban pedig megnyílt a Cá­pa­suli, 750 ezer literes a legnagyobb medencénk. Az évi több mint 1 millió látogatóval is az ­európai élmezőnyben vagyunk. Az évek folyamán több lépcsőben sajnos jelentős területet vettek el tőlünk, az ötvenes években például az addigi 18 hektárból 11 lett. A Vidám Park területét időközben visszakaptuk, vagyis a jelenlegi összterületünk nagyjából ugyanakkora, mint az alapításkor volt. Vannak méretre ötször ekkora intézmények is, a miénk leginkább a bécsi állatkerthez hasonlít.

Hanga Zoltán készségesen mesélt az állatkert történetéről

Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen, összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva.

