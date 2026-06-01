RETRO RÁDIÓ

Különleges programokkal készül a 160 éves Fővárosi Állat- és Növénykert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Az idén 160 éves budapesti állatkert látványetetésekkel, esti vezetett sétákkal várja a közönséget. A Fővárosi Állat- és Növénykert az állatok sokféleségét tekintve a világ élmezőnyében van.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 06:30
állatkert hanga zoltán Budapesti Állat-és Növénykert állatok

Világviszonylatban is kiemelkedő a Fővárosi Állat- és Növénykert az állatok sokféleségét tekintve. A legtöbb intézményben főként emlősök, madarak és hüllők vannak, de itt száz éve alapelv az élővilág sokféleségének minél szélesebb körű bemutatása – olvasható a Hot! magazinban.

160 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol mindig érdekes egy séta
160 éves a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol mindig érdekes egy séta 
Fotó: Hot! magazin/Gáll Regina

Ez egy fontos küldetés számunkra, odafigyelünk rá, hogy a kétéltűek, halak, gerinctelenek is jelen legyenek az állományban. Nálunk 650 állatfajjal találkozhat a látogató, és a növényvilág is rendkívüli

– tudta meg a Hot! Hanga Zoltán szóvivőtől, aki azt is elmondta, hogy Légy Ott! elnevezésű élményprogramjuk nagyon népszerű, a Biodóm pedig nyártól nagyvárosi oázisként üzemel majd, rengeteg növénnyel, állattal. 

1912 óta vannak akváriumaink, 2018-ban pedig megnyílt a Cá­pa­suli, 750 ezer literes a legnagyobb medencénk. Az évi több mint 1 millió látogatóval is az ­európai élmezőnyben vagyunk. Az évek folyamán több lépcsőben sajnos jelentős területet vettek el tőlünk, az ötvenes években például az addigi 18 hektárból 11 lett. A Vidám Park területét időközben visszakaptuk, vagyis a jelenlegi összterületünk nagyjából ugyanakkora, mint az alapításkor volt. Vannak méretre ötször ekkora intézmények is, a miénk leginkább a bécsi állatkerthez hasonlít.

Hanga Zoltán készségesen mesélt az állatkert történetéről
Hanga Zoltán készségesen mesélt az állatkert történetéről 
Fotó: Hot! magazin/Gáll Regina

Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen, összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. 

A Fővárosi Állat- és Növénykert sok programmal vár

A Légy Ott! élményprogramunkban a gondozó eteti az állatot, és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél kezdünk 10:00-kor, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű programunk a fókatréning 11:00-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla-, óriásvidra- és pelikánetetés is. A Cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyűbúvár-felszerelésben lemerülnek a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly háromezer­nél is több példányt mentettünk.

A pingvinek etetése sokakat érdekel
A pingvinek etetése sokakat érdekel 
Fotó: Hot! magazin/Gáll Regina

Népszerű a Cápasuli

Az esti séták szezonja most ­indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után, kiscso­portos formában, vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a Cápasuli kulisszák mögötti területe, de akár az orrszarvúkhoz is közel lehet kerülni.

A fókákat is szeretik nézni a látogatók
A fókákat is szeretik nézni a látogatók 
Fotó: Hot! magazin/Gáll Regina

Három elefántunk volt, viszont a kicsi, Samu, aki ­áprilisban lett ötéves, elhagyta a szülői házat, és a Veszprémi Állatkert lakója lett. A Biodóm egy része nyár közepén megnyílik, ott most lázas munka folyik. Sokféle rendezvényt tartottunk már ezen a helyszínen, ezek 2,5 év alatt 300 ezer látogatót érdekeltek. A most ­berendezés alatt álló, egész évben látogatható területen, ami egyfajta négy évszakos városi oázis lesz, 13 ezer trópusi, szubtrópusi növény kap helyet. Állatok, például a hul­mán nevű majomfaj egyedei és Bali-seregélyek is lesznek a területen

– árulta el az állatkert szóvivője.

  • 160 éves idén a budapesti állatkert.
  • 650 állatfajjal találkozhat ott a látogató.
  • A növényvilág is rendkívüli, nyáron pedig nyílik a Biodóm.
  • 750 ezer literes a legnagyobb akvárium, ahol cápákat is láthat a látogató. 
Hot címlap feltöltés
A friss Hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz 
Fotó: Hot! magazin

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu