Szexi képekkel ünnepelte születésnapját Metzker Viki

Születésnapját ünnepelte Metzker Viki, így természetesen nem maradhattak el a nyilvános köszöntések sem. A népszerű DJ-t párja, Ferenczei Gábor, vagyis Gaben is megható sorokkal lepte meg közösségi oldalán.

Metzker Viki egy szál bikiniben ünnepelte a születésnapját

A rapper olyan közös fotókat osztott meg, amelyek utazásaik során készültek. Nem véletlenül, hiszen a szerelmesek egyik közös álma, hogy együtt járják be a világot, és minél több felejthetetlen élményt gyűjtsenek.

Gaben a bejegyzésében arról írt, hogy úgy érzi, olyanok, mint két puzzle-darab, amelyek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Szerinte amikor találkoztak, azonnal összeállt a kép, és egy kerek egészet alkotnak. A rapper azt is hangsúlyozta, mennyire büszke arra, hogy Viki társa lehet.

A romantikus poszthoz több látványos felvétel is társult. A képek között fürdőruhás fotók is helyet kaptak, amelyeken a DJ bomba formában látható. A rajongók természetesen nem hagyták szó nélkül a felvételeket, sokan dicsérték Viki alakját és szépségét.

A születésnapos egy gyönyörű virágcsokrot és egy látványos lufit is kapott, amelyekkel szintén pózolt néhány fotón. Az ünnepi képek gyorsan nagy sikert arattak a követők körében, akik sorra küldték jókívánságaikat a népszerű DJ-nek.