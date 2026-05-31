Kelenföldi ámokfutás után jött a halálos dráma a 13-as főúton
Összegyűjtöttük, mely cikkeink voltak a legnépszerűbbek az elmúlt napokban. Top 5 válogatásunk következik.
Ezen a héten olvasóink figyelmét egyszerre kötötték le a megrázó bűnügyek és tragédiák, a mindennapokat érintő problémák, valamint a múlt izgalmas történetei. Íme top 5 legolvasottabb cikkünk az elmúlt napokból!
TOP 5: kardpárbajban halt meg Gáspár, gyilkosát mégis hősként említik
Régen a becsület védelme sokszor karddal vagy pisztollyal történt, és nem volt ritka, hogy egy vita emberéletet követelt. A héten egy írásunk egy különösen híres összecsapást idézett fel, amely egy katonatiszt és egy újságíró között zajlott, és amelynek sokkoló végkimenetele lett. A végzetes kardpárbaj után bár az egyik fél életét vesztette, a nép mégsem gyilkosságról, hanem a becsület megvédéséről beszélt a párbaj kapcsán.
Top 4: drámaian megváltozott a főváros az elmúlt 100 évben – mutatjuk Budapest átalakulását!
Egy képgalériás összeállításunkban régi és mai fotókon keresztül mutattuk be, mennyit változott a főváros az elmúlt évszázad során. Az egykori villák, bérházak, kisvárosias utcák és ipari épületek közül sok eltűnt vagy teljesen új szerepet kapott. Cikkünkben szinte felismerhetetlenné vált helyszíneket mutattunk be, köztük az Alsóhegy utcát is.
Top 3: elesett Magyarország nyugati fele, nagyon durva, ami most ott történik
A hirtelen berobbanó meleggel együtt megérkezett az allergiaszezon egyik legnehezebb időszaka is. Ez a cikkünk azt mutatta be, hogy a pollenterhelés az ország nyugati részén rendkívül magas szintre emelkedett. Szakemberek szerint
a klímaváltozás is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több ember szenved allergiás tünetektől.
Mint kiderült, a pázsitfűfélék és a fenyőfélék virágpora országszerte komoly panaszokat okoz.
Top 2: mentőhelikopter érkezett Rajmundért, mégsem élte túl a szörnyű balesetet
A napokban Nagyigmánd közelében történt egy tragikus közlekedési baleset. A 13-as főúton egy autó áttért a szemközti sávba, ahol több jármű ütközött össze. A balesetben összesen hat ember volt érintett, öten megsérültek, a vétlen sofőr, Rajmund életét pedig már nem tudták megmenteni. Információink szerint még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy perceken belül meghalt. Az ügyben felmerült a gyanúja annak, hogy a vétkes sofőr kábítószer hatása alatt vezethetett.
Top 1: kelenföldi ámokfutók: egy nap két férfi is késsel fenyegetőzött
A hét legolvasottabb cikke szerint egyetlen nap alatt több férfi is rettegésben tartotta a kelenföldi Bikás park környékét. Az egyik férfi már reggel bicskát rántott és az arra járókat fenyegette, később pedig egy másik őrjöngő egy idős, tolókocsis asszonnyal kiabált, majd a közbelépő fiatalokat fenyegette meg azzal, hogy megkéseli őket. A zűrös nap azonban ezzel sem ért véget: egy harmadik férfi egy vendéglátóhelyen rendezett kisebb pusztítást, szinte szétverve annak teraszát.
