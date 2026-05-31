Kelenföldi ámokfutás után jött a halálos dráma a 13-as főúton

Top 3: elesett Magyarország nyugati fele, nagyon durva, ami most ott történik

A hirtelen berobbanó meleggel együtt megérkezett az allergiaszezon egyik legnehezebb időszaka is. Ez a cikkünk azt mutatta be, hogy a pollenterhelés az ország nyugati részén rendkívül magas szintre emelkedett. Szakemberek szerint

a klímaváltozás is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több ember szenved allergiás tünetektől.

Mint kiderült, a pázsitfűfélék és a fenyőfélék virágpora országszerte komoly panaszokat okoz.

Top 3: a pollenterhelés alaposan megkeseríti most az allergiások életét

Top 2: mentőhelikopter érkezett Rajmundért, mégsem élte túl a szörnyű balesetet

A napokban Nagyigmánd közelében történt egy tragikus közlekedési baleset. A 13-as főúton egy autó áttért a szemközti sávba, ahol több jármű ütközött össze. A balesetben összesen hat ember volt érintett, öten megsérültek, a vétlen sofőr, Rajmund életét pedig már nem tudták megmenteni. Információink szerint még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy perceken belül meghalt. Az ügyben felmerült a gyanúja annak, hogy a vétkes sofőr kábítószer hatása alatt vezethetett.