Brutális vonatbaleset történt Gyöngyösön; a Balatonnál kötött ki BKV busza!

Bemutatjuk a legolvasottabb híreinket! TOP 5 válogatásunk következik.

Létrehozva: 2026.05.17. 17:45
A hét egyik legabszurdabb jelenete volt, amikor a Balatonnál egy budapesti Ikarus bukkant fel. De volt itt minden: lövöldözés a pesti utcákon, és egy olyan égi jelenség is, amitől mindenkinek leesett az álla. Íme a Metropol eheti válogatása, TOP 5 legolvasottabb cikke!

TOP 5 -Törley
Törley József gondolt egy merészet, és elhatározta, hogy luxusrezidenciát épített magának Budafokon

Top 5: Titkos alagút és luxus: a budafoki Törley-birodalom eltitkolt arca

Kémfilmekbe illő alagutak, elképesztő gazdagság, mesebeli szerelmi fészek és egy hirtelen, rejtélyes halál, ami mindent romba döntött. A budafoki domboldalon magasodó Törley-kastély, a szomszédos Sacelláry-villa és a föld alatti pezsgőbirodalom olyan titkokat őriz, amelyek mellett a hollywoodi forgatókönyvek is eltörpülnek. Utánajártunk, mit rejteget a mai napig a civilek elől szigorúan lezárt egykori luxusrezidencia!

Ez a félelmetes égi jelenség volt megfigyelhető Magyarország felett. Egy magyar viharvadász kapta lencsevégre Orosháza közelében.

Top4: Félelmetes égi jelenséget fotóztak le Magyarország felett: erre szavak sincsenek

Mintha csak egy hollywoodi film jelenete elevenedett volna meg. A fotón hatalmas, sötét gomolyfelhők tornyosulnak a táj fölé, miközben a felhők résein áttörő napsugarak látványos fénynyalábokat rajzolnak az égre. A kép közepén egy élénk szivárvány bukkan elő. Az aranyló gabonaföld és a viharfelhők kontrasztja még különlegesebbé teszi az egész jelenetet. 

A látványos fénysugarakat Tyndall-sugaraknak nevezik. A jelenség mögött a Nap fénye és a felhőkben lévő vízcseppek különleges kölcsönhatása áll.

Vonatbaleset történt Gyöngyösön. A kocsi először a vonatnak, majd egy oszlopnak ütközött.

Top3: Brutális vonatbaleset Gyöngyösön: rosszul lehetett a vonat elé száguldó sofőr

Egy fiatal sofőr száguldott az érkező vonat elé a gyöngyösi Esze Tamás utcánál. A vonatbaleset brutális volt: a kocsit nem csupán a szerelvény ütötte el, de egy oszlopnak is nekicsapódott. A férfi mégis túlélte a balesetet, jelenleg életveszélyes állapotban, kórházban ápolják. Édesapja szerint nem esztelen száguldozás, hanem rosszullét okozta a balesetet. IDE kattintva olvashatod tovább a cikkünket.

Airsoft fegyverrel lövöldöznek Pesterzsébeten

Top2: „Éreztem, hogy valami eltalál” – várakozó embereket vesznek célba Pesterzsébeten

Megdöbbentő esetről számolt be a Metropol egyik olvasója. Pesterzsébeten az egyik buszmegállóban várakozott, amikor valami váratlanul eltalálta. Kiderült, hogy egy airsoft tölténnyel lőtték meg. Már többen is tapasztaltak hasonlót a környéken.

A Pesterzsébeten élő K. Dávid elmondása szerint valaki szándékosan tüzet nyitott rá, amikor munkába igyekezett volna. Először nem érdekelte, el is felejtette az esetet, ám kiderült, hogy mások is hasonlóan jártak, mint ő. Az egyik „áldozat” szerint fiatalok szórakozhatnak a járókelőkkel. 

Újpalota helyett a Balatonnál kötöttek ki a BKV buszai

Top1: Eltévedt a 7-es busz – Újpalota helyett a Balatonnál kötött ki

A napokban megdöbbentő látvány fogadta a napokban a Balatonnál pihenőket: egy minden ízében eredeti 7-173-as gyorsjárat parkolt le a tóparton.

A csuklós Ikarus, a jellegzetes piros-kék festésével és a „7-173 GYORS” felirattal, úgy festett a tóparti környezetben, mint egy partra vetett bálna, amely a Thököly úti aszfaltfolyamból a Balaton partra sodródott. Mellette egy másik ex-BKV-s Ikarus is pihent, amely még bizarrabbá tette az összképet: a kijelzőjén ugyanis a „temetőjárat” felirat állt. Adódott a kérdés, hogy talán a budapesti járatok végleg eltévedtek a térképen? Olvasd el cikkünket. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
