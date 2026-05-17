Brutális vonatbaleset történt Gyöngyösön; a Balatonnál kötött ki BKV busza!

Ez a félelmetes égi jelenség volt megfigyelhető Magyarország felett. Egy magyar viharvadász kapta lencsevégre Orosháza közelében. Fotó: Sütő's Photography

Top4: Félelmetes égi jelenséget fotóztak le Magyarország felett: erre szavak sincsenek

Mintha csak egy hollywoodi film jelenete elevenedett volna meg. A fotón hatalmas, sötét gomolyfelhők tornyosulnak a táj fölé, miközben a felhők résein áttörő napsugarak látványos fénynyalábokat rajzolnak az égre. A kép közepén egy élénk szivárvány bukkan elő. Az aranyló gabonaföld és a viharfelhők kontrasztja még különlegesebbé teszi az egész jelenetet.

A látványos fénysugarakat Tyndall-sugaraknak nevezik. A jelenség mögött a Nap fénye és a felhőkben lévő vízcseppek különleges kölcsönhatása áll.

Vonatbaleset történt Gyöngyösön. A kocsi először a vonatnak, majd egy oszlopnak ütközött (Fotó: Heol/beküldött fotó)

Top3: Brutális vonatbaleset Gyöngyösön: rosszul lehetett a vonat elé száguldó sofőr

Egy fiatal sofőr száguldott az érkező vonat elé a gyöngyösi Esze Tamás utcánál. A vonatbaleset brutális volt: a kocsit nem csupán a szerelvény ütötte el, de egy oszlopnak is nekicsapódott. A férfi mégis túlélte a balesetet, jelenleg életveszélyes állapotban, kórházban ápolják. Édesapja szerint nem esztelen száguldozás, hanem rosszullét okozta a balesetet. IDE kattintva olvashatod tovább a cikkünket.

Airsoft fegyverrel lövöldöznek Pesterzsébeten Fotó: Teodor Tofan

Top2: „Éreztem, hogy valami eltalál” – várakozó embereket vesznek célba Pesterzsébeten

Megdöbbentő esetről számolt be a Metropol egyik olvasója. Pesterzsébeten az egyik buszmegállóban várakozott, amikor valami váratlanul eltalálta. Kiderült, hogy egy airsoft tölténnyel lőtték meg. Már többen is tapasztaltak hasonlót a környéken.