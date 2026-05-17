Heti Top 5: Szabó Zsófi titokban férjhez ment egy luxusüzlet tulajdonosához, miközben az Exatlonban orvost kiáltanak!

A hazai sztárvilág és a képernyők előtt zajló események sosem hagynak minket unatkozni, hiszen a legfrissebb hírek egyszerre tartogatnak szívmelengető titkokat és feszült pillanatokat. Miközben a magánéletben váratlan szerelmi fejleményeknek örülhetünk, az Exatlon Hungary döntő hetében kőkemény küzdelmek, drámai sérülések és elszánt menetelések tartják lázban a nézőket.

Az Exatlon Bajnokok csapatában Valkusz Máté megtáltosodott (Fotó: TV2)

Komoly, amit az Exatlon All Stars győztese üzent Valkusz Máténak

Az Exatlon Hungary 2026 végjátékában megszűntek a csapatok, a versenyzők pedig már egyénileg, hatalmas nyomás alatt küzdenek a 15 milliós fődíjért. Palik László szerint a döntő héten szárnyakat növesztő Valkusz Máté hibátlan teljesítménnyel, elsőként biztosította helyét a férfi Top 3-ban, amivel még az Exatlon All Stars korábbi győztesének elismerését is kivívta. A teniszező Gelencsér Tímeának bevallotta, hogy az első hetek ügyetlenkedése után most már egyértelműen a végső győzelemre hajt, miközben a rajongók már össze is boronálták versenyzőtársával, Halász Jázminnal.

Szabó Réka tudja, hogy kit kell majd legyőznie, hogy megnyerje az Exatlon idei évadját (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary: Szabó Réka megnyerte az ötök párbaját

Hatalmas izgalmakkal indult a döntő hét a női mezőnyben is, ahol óriási meglepetésre Szabó Réka nyerte meg az ötök párbaját, így ő lett az egyéni szakasz első biztos női elődöntőse. A Kihívó lány elárulta, hogy az ügyességi feladatot meglátva azonnal tudta, hogy a kedvenc felső dobásával ezen a napon győznie kell. Réka az első hetek hullámvölgyei után kapcsolt magasabb fokozatba, és sikerével alaposan áthúzta a Bajnok lányok számításait, akik a múlt heti lehengerlő teljesítményük után abszolút esélyesnek számítottak.

Titokban férjhez ment – Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének édesapja

Valóságos bombaként robbant a hír, miszerint Szabó Zsófi újra gyermeket hord a szíve alatt, ráadásul az is kiderült, hogy titokban már a boldogító igent is kimondta szír szerelmének. Bár a műsorvezető féltve őrizte magánéletét, és 2025-ben még a szakításukról szóltak a hírek, a legfrissebb értesülések szerint mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A férj sikeres üzletember, akinek családja Szíria első számú luxusóra- és ékszerkereskedője, és az ő nevéhez fűződik a budapesti Erzsébet téren található, méregdrága márkákat forgalmazó Marquise Budapest luxusüzlet is. Zsófi a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kisfia, Mendel várja leginkább a kistestvér érkezését.