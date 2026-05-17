Heti Top 5: Szabó Zsófi titokban férjhez ment egy luxusüzlet tulajdonosához, miközben az Exatlonban orvost kiáltanak!

Valóságos bombaként robbant a hír a héten, miszerint Szabó Zsófi titokban férjhez ment egy szír luxusüzlet-tulajdonoshoz, és már a második gyermekét hordja a szíve alatt. Eközben az Exatlon Hungary döntő hetében is tetőfokára hágott a dráma, ahol Valkusz Máté és Szabó Réka menetelése mellett súlyos sérülések árnyékolják be a végjátékot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.17. 16:45
top 5 exatlon hungary Szabó Zsófia döntő

A hazai sztárvilág és a képernyők előtt zajló események sosem hagynak minket unatkozni, hiszen a legfrissebb hírek egyszerre tartogatnak szívmelengető titkokat és feszült pillanatokat. Miközben a magánéletben váratlan szerelmi fejleményeknek örülhetünk, az Exatlon Hungary döntő hetében kőkemény küzdelmek, drámai sérülések és elszánt menetelések tartják lázban a nézőket.

Az Exatlon 2026 versenyzői már csak nyolcan vannak, közülük kerül ki a férfi és női győztese
Az Exatlon Bajnokok csapatában Valkusz Máté megtáltosodott (Fotó: TV2)

Komoly, amit az Exatlon All Stars győztese üzent Valkusz Máténak

Az Exatlon Hungary 2026 végjátékában megszűntek a csapatok, a versenyzők pedig már egyénileg, hatalmas nyomás alatt küzdenek a 15 milliós fődíjért. Palik László szerint a döntő héten szárnyakat növesztő Valkusz Máté hibátlan teljesítménnyel, elsőként biztosította helyét a férfi Top 3-ban, amivel még az Exatlon All Stars korábbi győztesének elismerését is kivívta. A teniszező Gelencsér Tímeának bevallotta, hogy az első hetek ügyetlenkedése után most már egyértelműen a végső győzelemre hajt, miközben a rajongók már össze is boronálták versenyzőtársával, Halász Jázminnal.

Szabó Réka tudja, hogy kit kell majd legyőznie, hogy megnyerje az Exatlon idei évadját (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary: Szabó Réka megnyerte az ötök párbaját

Hatalmas izgalmakkal indult a döntő hét a női mezőnyben is, ahol óriási meglepetésre Szabó Réka nyerte meg az ötök párbaját, így ő lett az egyéni szakasz első biztos női elődöntőse. A Kihívó lány elárulta, hogy az ügyességi feladatot meglátva azonnal tudta, hogy a kedvenc felső dobásával ezen a napon győznie kell. Réka az első hetek hullámvölgyei után kapcsolt magasabb fokozatba, és sikerével alaposan áthúzta a Bajnok lányok számításait, akik a múlt heti lehengerlő teljesítményük után abszolút esélyesnek számítottak.

Titokban férjhez ment – Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének édesapja

Valóságos bombaként robbant a hír, miszerint Szabó Zsófi újra gyermeket hord a szíve alatt, ráadásul az is kiderült, hogy titokban már a boldogító igent is kimondta szír szerelmének. Bár a műsorvezető féltve őrizte magánéletét, és 2025-ben még a szakításukról szóltak a hírek, a legfrissebb értesülések szerint mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A férj sikeres üzletember, akinek családja Szíria első számú luxusóra- és ékszerkereskedője, és az ő nevéhez fűződik a budapesti Erzsébet téren található, méregdrága márkákat forgalmazó Marquise Budapest luxusüzlet is. Zsófi a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kisfia, Mendel várja leginkább a kistestvér érkezését.

Súlyos sérülések az Exatlonban: Veszélyben a versenyzők álmai?

Drámai pillanatokat tartogatott az Exatlon döntő hete, ugyanis egymás után két versenyző is súlyos sérülést szenvedett, ami kettétörheti a fődíjjal kapcsolatos álmaikat. A mindig mosolygós Sótonyi Boróka az egyik akadálypályán csúnyán beütötte a fejét, és a homlokán fellelhető hatalmas púp miatt azonnal orvost kellett hívni hozzá. Nincs jobb helyzetben a Kihívók másik versenyzője, Horváth Roland sem, aki szintén súlyos sérülést szerzett; ő csalódottan úgy nyilatkozott, hogy a baleset pillanatában a teljes exatlonos élete átfutott a szeme előtt, de bízik a folytatásban.

„Gyere haza, Nóra!” – Nyilvánosan üzent feleségének Nánási Pál

Őszinteségi roham és hatalmas érzelmek árasztották el Nánási Pál közösségi oldalát, aki egy Sao Pauló-i sísáncház fotója alatt vallott arról, mennyire emészti a hiány a felesége után. A fotóművész nem köntörfalazott, az Instagramon küldött nyílt üzenetet az Ázsia Expressz 2026-os évadát Brazíliában forgató Ördög Nórinak:

Gyere haza, Nóra! Elég már a műsorból!

A műsorvezető nem hagyta válasz nélkül a romantikus kérlelést, és a gyerekek elalvása után három beszédes emojival (😂❤️🙌) reagált férje soraira.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
