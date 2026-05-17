Heti Top 5: Szabó Zsófi titokban férjhez ment egy luxusüzlet tulajdonosához, miközben az Exatlonban orvost kiáltanak!
Valóságos bombaként robbant a hír a héten, miszerint Szabó Zsófi titokban férjhez ment egy szír luxusüzlet-tulajdonoshoz, és már a második gyermekét hordja a szíve alatt. Eközben az Exatlon Hungary döntő hetében is tetőfokára hágott a dráma, ahol Valkusz Máté és Szabó Réka menetelése mellett súlyos sérülések árnyékolják be a végjátékot.
A hazai sztárvilág és a képernyők előtt zajló események sosem hagynak minket unatkozni, hiszen a legfrissebb hírek egyszerre tartogatnak szívmelengető titkokat és feszült pillanatokat. Miközben a magánéletben váratlan szerelmi fejleményeknek örülhetünk, az Exatlon Hungary döntő hetében kőkemény küzdelmek, drámai sérülések és elszánt menetelések tartják lázban a nézőket.
Komoly, amit az Exatlon All Stars győztese üzent Valkusz Máténak
Az Exatlon Hungary 2026 végjátékában megszűntek a csapatok, a versenyzők pedig már egyénileg, hatalmas nyomás alatt küzdenek a 15 milliós fődíjért. Palik László szerint a döntő héten szárnyakat növesztő Valkusz Máté hibátlan teljesítménnyel, elsőként biztosította helyét a férfi Top 3-ban, amivel még az Exatlon All Stars korábbi győztesének elismerését is kivívta. A teniszező Gelencsér Tímeának bevallotta, hogy az első hetek ügyetlenkedése után most már egyértelműen a végső győzelemre hajt, miközben a rajongók már össze is boronálták versenyzőtársával, Halász Jázminnal.
Exatlon Hungary: Szabó Réka megnyerte az ötök párbaját
Hatalmas izgalmakkal indult a döntő hét a női mezőnyben is, ahol óriási meglepetésre Szabó Réka nyerte meg az ötök párbaját, így ő lett az egyéni szakasz első biztos női elődöntőse. A Kihívó lány elárulta, hogy az ügyességi feladatot meglátva azonnal tudta, hogy a kedvenc felső dobásával ezen a napon győznie kell. Réka az első hetek hullámvölgyei után kapcsolt magasabb fokozatba, és sikerével alaposan áthúzta a Bajnok lányok számításait, akik a múlt heti lehengerlő teljesítményük után abszolút esélyesnek számítottak.
Titokban férjhez ment – Kiderült, ki Szabó Zsófi második gyermekének édesapja
Valóságos bombaként robbant a hír, miszerint Szabó Zsófi újra gyermeket hord a szíve alatt, ráadásul az is kiderült, hogy titokban már a boldogító igent is kimondta szír szerelmének. Bár a műsorvezető féltve őrizte magánéletét, és 2025-ben még a szakításukról szóltak a hírek, a legfrissebb értesülések szerint mégis Bassam Abou Watfa mellett találta meg a boldogságot. A férj sikeres üzletember, akinek családja Szíria első számú luxusóra- és ékszerkereskedője, és az ő nevéhez fűződik a budapesti Erzsébet téren található, méregdrága márkákat forgalmazó Marquise Budapest luxusüzlet is. Zsófi a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kisfia, Mendel várja leginkább a kistestvér érkezését.
Súlyos sérülések az Exatlonban: Veszélyben a versenyzők álmai?
Drámai pillanatokat tartogatott az Exatlon döntő hete, ugyanis egymás után két versenyző is súlyos sérülést szenvedett, ami kettétörheti a fődíjjal kapcsolatos álmaikat. A mindig mosolygós Sótonyi Boróka az egyik akadálypályán csúnyán beütötte a fejét, és a homlokán fellelhető hatalmas púp miatt azonnal orvost kellett hívni hozzá. Nincs jobb helyzetben a Kihívók másik versenyzője, Horváth Roland sem, aki szintén súlyos sérülést szerzett; ő csalódottan úgy nyilatkozott, hogy a baleset pillanatában a teljes exatlonos élete átfutott a szeme előtt, de bízik a folytatásban.
„Gyere haza, Nóra!” – Nyilvánosan üzent feleségének Nánási Pál
Őszinteségi roham és hatalmas érzelmek árasztották el Nánási Pál közösségi oldalát, aki egy Sao Pauló-i sísáncház fotója alatt vallott arról, mennyire emészti a hiány a felesége után. A fotóművész nem köntörfalazott, az Instagramon küldött nyílt üzenetet az Ázsia Expressz 2026-os évadát Brazíliában forgató Ördög Nórinak:
Gyere haza, Nóra! Elég már a műsorból!
A műsorvezető nem hagyta válasz nélkül a romantikus kérlelést, és a gyerekek elalvása után három beszédes emojival (😂❤️🙌) reagált férje soraira.
