Lola: „A férjem az első pillanattól kezdve mindenből kiveszi a részét”

Lassan visszatér a színpadra Lola, és egyre több nyilvános eseményen is megjelenik. Ilyenkor a kislánya, Lenka az apukájával marad otthon. Így volt ez Az ördög Pradát visel 2. premierbemutatója alkalmával is.

Lola dalok helyett ezúttal a mozizásé volt a főszerep, de Korsós Judit hamarosan visszatér a színpadra

Lola kislánya az apukájával is tökéletesen érzi magát

Teljesen nyugodt szívvel hagytam otthon a kicsit, hiszen a férjem az első pillanattól kezdve mindenből kiveszi a részét

– árulta el az édesanya.

„Amikor ez először fordult elő, mindössze négynapos volt, és az lelkileg megviselt. Most döbbenek rá arra, hogy amíg nem volt gyermekem, valójában mennyi szabadidővel rendelkeztem. Viszont ennek köszönhetően mindig el is úsztam a dolgaimmal. Most már jóval összeszedettebb vagyok, és ha fél órám van valamire, akkor azt igyekszem úgy beosztani, hogy elég legyen. Lassan visszatérek a színpadra, és már a felkészülésen is látszik, hogy ma már sokkal jobban tudok koncentrálni. Arra is figyelek, hogy otthon ne vegyek el időt a kislányomtól. Ha mégis hazaviszem a munkát, akkor, miután lefektettem a kicsit, átadom az apukájának a stafétabotot, én pedig lemegyek a garázsba, beülök az autóba, és ott próbálok, énekelek” – mesélte a hot!-nak Lola.

A karrier és az anyai teendők összeegyeztetése az énekesnő számára is kihívást jelent.

„Az elején nehéz volt. Szeretem, ha rend van az otthonunkban, így nagy küzdelem számomra, hogy mindig minden rendben legyen, és teljesen kivagyok, ha nem így történik. Irigylem azokat a huszonéves influenszereket, akik azt bizonygatják, hogy a gyerek mellett mindenre van idejük, sőt a lakásukban ragyogó rend van, és ők maguk is csodálatosan néznek ki.”

Világhírű sztáranyuka Blake Lively többször nyilatkozta, hogy azért sem akar hátat fordítani a munkájának, mert szeretné megmutatni a lányainak, hogy egy nő lehet egyszerre gondoskodó anya és sikeres szakember.