Tragédia: 36 kilós komód dőlt rá a kislányra, azonnal szörnyethalt

Egy édesanya figyelmeztetést adott ki, miután kétéves kislánya életét vesztette egy balesetben, amelynek során egy fiókos szekrény ráborult. A kis Helena Cochran januárban hunyt el, amikor a fiókos szekrény tetején lévő játékát próbálta elérni.

Meghalt egy kétéves kislány, miután rádőlt egy több kilós komód Fotó: Pexels

A bútor egy antik darab volt, amely évek óta a család tulajdonában volt, és súlya körülbelül 36 kilós volt. A szekrény felborult és Helena-ra zuhant. Az anya, a 21 éves Taryn Cochran most megosztotta történetét abban a reményben, hogy ezzel megakadályozhatja más gyermekek halálát – figyelmeztetve a szülőket arra, hogy a nehéz bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

Az, ahogyan ez történt, hatalmas bűntudatot és szégyent okozott bennem. Egy antik komód, amely évek óta a házunkban volt, és korábban semmilyen problémát vagy gondot nem jelentett, ráesett Tarynre, miután a fiókokat lépcsőként használta, hogy elérje a tetejére rakott játékot – ami miatt azonnal életét vesztette. Olyan gyorsan és csendben történt, és az életünk örökre megváltozott

- mesélte könnyek között Taryn Cochran.

Helena halálát követően Taryn online kutatott, és döbbenten talált más, a lányáéhoz hasonló, megelőzhető haláleseteket is, amelyeket nem rögzített bútorok okoztak.

„A szívszorító igazság az, hogy a bútorok felborulása sokkal gyakoribb, mint azt a legtöbb ember gondolja. Évente több ezer gyermek sérül meg, amikor komódok, polcok vagy tévék borulnak fel. Leggyakrabban hat év alatti gyermekeknél fordul elő. Az esetek többségében azért történik, mert egy kíváncsi gyermek megpróbál felmászni vagy felhúzni magát. De csak egy másodperc kell ahhoz, hogy valami nehéz leessen, és a következmények katasztrofálisak lehetnek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos minden lehetséges bútordarabot rögzíteni, különösen a komódokat, amikor gyerekbiztossá tesszük otthonunkat. A rögzítés csak kis időt vesz igénybe, de óriási különbséget jelenthet” - idézi a Mirror az anyuka szavait, aki hozzátette, ha a története csak egyetlen családon segíthetek elkerülni egy ilyen tragédiát, akkor a lánya emléke olyan módon védi meg másokat, ami igazán számít.