"Isten veled, drága barátom" - Rejtélyes halált halt az Ausztriában eltűnt magyar családapa

Mint arról a Metropol is írt korábban, a 34 éves B. Gergőnek április 16-án veszett nyoma. A férfi az ausztriai Astenben dolgozott. Aznap a munkából hazaindult, egy vízparton látták még őt, de ezután nyoma veszett. A rejtélyesen eltűnt családapát nem csak a barátai és a rokonai, de kollégák tucatja is kereste, most azonban minden remény elveszett: a magyar férfit holtan találták.

A rejtélyesen eltűnt családapát közel két héten keresztül keresték, azonban a napokban holtan találták.

Holtan találták Ausztriában a rejtélyesen eltűnt magyar családapát

Úgy tudni, hogy aznap minden pontosan úgy indult, mint bármely más munkanap Gergő életében: a családapa már kora hajnalban dolgozott a munkahelyén. Azonban onnan még munkaidőben távozott. Utoljára egy hátborzongató vízparton látták a férfit, ezután pedig nyomtalanul eltűnt, senki nem tudta, hol lehet. Úgy tudjuk, hogy mivel telefonon sem lehetett őt elérni, iratait pedig maga mögött hagyta, még csak sejtésük sem volt arról, hogy Gergő merre felé vehette az irányt. Családja, barátai és kollégái ezért azonnal akcióba léptek, többen kutattak utána, emellett keresőcsoportokban is kérték: aki tud róla valamit, jelentkezzen, ugyanis a férfi teljesen védtelen.

- Ausztriában, a felső-ausztriai Enns területéről tűnt el, munkaidőben. Nincs nála telefon, nincs nála bankkártya, se iratok. Teljesen védtelen! Gergő 34 éves magas, 180 cm magas, nyelv-piercingje és tetoválásai vannak mindkét kézfejen, a bal felkarján, mindkét alkarján, a tarkóján és a mellkasán is. A ruházata ismeretlen. Eltűnésekor még kopasz lehetett, de azóta már erős borostája és rövid, növésben lévő haja lehet - írta a keresőposztban akkor a férfi aggódó édesanyja. Bár a család, a barátok és a kollégák az utolsó másodpercig bíztak abban, hogy a férfi épségben előkerül, a napokban szörnyű hírre ébredtek: a férfit április 30-án holtan találták. Gergő szerettei és ismerősei összetörtek a gyásztól, egyelőre nem tudni, mi történhetett a férfivel. Kollégái is romokban hevernek, elképzelni sem tudják, mi okozhatta a mindig vidám, gyermekeiért élő családapa rejtélyes halálát.

Isten veled, drága barátom. Leírhatatlanul nagyszerű kolléga és ritka kedves ember voltál. Köszönöm a sok támogatást és az őszinte barátságot. Nélküled kicsit szegényebb lett a világ. Nyugodj békében, Gergő!

- írta bejegyzésében egyik gyászoló kollégája, Marius. Másik kollégája, Tom is összetört Gergő halálhírét hallva:

Viszlát, drága barátom. Hihetetlenül nagyszerű kolléga voltál, mindig vidám, nagyvonalú és megbízható, szerető apa, akinek a szekrényén a gyerekei rajzai lógtak. Köszönöm a rengeteg időt, amit együtt tölthettünk, és a szívből jövő barátságodat. Nélküled a világ egy kicsit szegényebb lett. Nyugodj békében, Gerry

- búcsúzott ő is.