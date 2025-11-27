Aggasztó rejtély: a telefonját hátrahagyva tűnt el a fiatal híresség

Múlt hét vasárnap óta eltűnt személyként keresik a fiatal influenszert, Stefanie Piepert. A 32 éves nő az eltűnése előtt egy barátjának még azt írta, hogy egy „furcsa alak" tartózkodik a lépcsőházban a lakása előtt. A fiatal lányt azóta nemzetközi összefogással keresik, miután hétfőn hiába várták őt egy fotózáson.

A fiatal influenszert nagy erőkkel keresik a hatóságok, miután vasárnap óta nem adott életjelet magáról / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fiatal influenszer eltűnése körül rengeteg a rejtély

Az Instagramon 42 ezer követővel rendelkező influenszer egy barátjával Grazban vett részt egy karácsonyi bulin. Vasárnap hajnalban taxival ment haza, majd üzenetet küldött arról, hogy rendben hazaérkezett. Amikor azonban hétfőn nem jelent meg a fotózásán, továbbá a telefonhívásokra sem reagált, az aggódó fotós felkereste a fiatal lányt az otthonában, ahol a nő 31 éves párja, Peter M. nyitott ajtót.

Mystery as beauty influencer goes missing after saying there was 'creep' outsidehttps://t.co/EhloP8Qr1s pic.twitter.com/tuDbSfGeSj — The Mirror (@DailyMirror) November 26, 2025

A fényképészt nem hagyta nyugodni Stefanie váratlan eltűnése, ezért értesítette a rendőrséget, akik a közeli bokorban megtalálták a lány mobiltelefonját. A rendőrségi beszámolók szerint a szomszédok zajokat hallottak a fiatal nő lakásából, majd a telefon átvizsgálása során egy fontos nyomra bukkantak a nyomozók: eszerint a lány, nem sokkal az eltűnése előtt, a WhatsAppon keresztül üzent a barátjának arról, hogy „egy furcsa alak van a lépcsőházban”.

A lány partnerét, Petert időközben elfogták Szlovéniában, amikor megpróbált átlépni a határon. A piros Volkswagen Golfját kiégve találták meg a közelben. A The Mirror információi szerint a gyanúsított nem tudta megmagyarázni, miért gyújtották fel az autót. Jelenleg is őrizetben van Szlovéniában, a hírek szerint hamarosan bíróság elé kell állnia a kiadatási meghallgatáson. A hírek szerint még két férfit, Peter testvérét és féltestvérét szintén letartóztatták Stefanie eltűnésével kapcsolatban.

A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a fiatal lányt, és minden lehetőséget átvizsgálnak, még azt is, hogy életben van-e még egyáltalán.