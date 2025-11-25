„Jöjjön haza, nagyon szeretjük!”– Három hónapja nyomtalanul tűnt el Radics Csilla
Szeptember eleje óta semmilyen életjelet nem adott magáról Radics Csilla Marianna. A 16 éves lányt a rendőrség is körözi, miután Budapestről való távozása után eltűnt, telefonon és a közösségi médiában sem elérhető.
Már három hónapja nem adott életjelet magáról a 16 éves Radics Csilla Marianna. A Kecskeméten született, de Budapesten tartózkodó fiatal lány még szeptember 7-én tűnt el, azóta pedig sem telefonon, sem közösségi oldalakon, sem sehol máshol nem sikerült elérni. A nevelőapja, Molnár Krisztián máig kétségbeesetten keresi az eltűnt lányt, és azt mondja: fogalma sincs, mi történhetett.
3 hónapja keresik eltűntként Radics Csillát
Krisztián a közösségi oldalán fordult a nyilvánossághoz, miután már hónapok óta hiába várta, hogy Csilla jelentkezzen. A posztja szerint a fiatal nő telefonja ki van kapcsolva, minden közösségi profilja elnémult, és az utolsó biztos információ csupán annyi, hogy szeptember elején elhagyta Budapestet.
Azóta teljes csend: sem a család, sem az ismerősök nem tudnak róla semmit.
Aki tud róla valamit, kérem privátban keressen meg, vagy hívja a hatóságot. Nagyon várjuk haza! Köszönöm szépen!
– írta Krisztián az Eltűnt Emberekért - megoszthatod csoportba.
A rendőrség hivatalosan is körözést adott ki Radics Csilla Marianna eltűnése miatt. A Kecskeméti Rendőrkapitányságon jelenleg is várják azok jelentkezését, akik látták a lányt, vagy bármit tudnak az eltűnésének körülményeiről.
A körözési adatlapja szerint Csilla személyleírása az alábbi:
– 166–170 cm magas,
– közepes testalkatú,
– hosszú barna hajú, barna szemű.
Az eltűnésekor fekete rövid nadrágot és zöld pólót viselt.
Krisztián megkeresésünkre elmondta, hogy napok óta alig alszik, és nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hová tűnhetett el a nevelt lánya, akivel korábban napi kapcsolatban volt.
Jöjjön haza, várjuk sok szeretettel, nagyon szeretjük
– üzente a lánynak a Metropolon keresztül. A férfi azt is hozzátette, hogy nem tud arról, hogy Csillának konfliktusa, komolyabb problémája vagy bármi olyan oka lett volna, ami miatt elszakadt volna a családtól. A közösségi médiában korábban aktív tizenéves eltűnése minden hozzátartozóját aggodalommal tölti el.
A rendőrség arra kér mindenkit, aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, azonnal jelezze:
- 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén,
- vagy az ingyenesen hívható Telefontanú: 06-80-555-111 zöldszámán.
A család azt reméli, hogy Csilla jól van és hogy Krisztián posztjainak a megosztása közelebb vihetik ahhoz, hogy Csilla végre hazataláljon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre