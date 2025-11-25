RETRO RÁDIÓ

„Jöjjön haza, nagyon szeretjük!”– Három hónapja nyomtalanul tűnt el Radics Csilla

Szeptember eleje óta semmilyen életjelet nem adott magáról Radics Csilla Marianna. A 16 éves lányt a rendőrség is körözi, miután Budapestről való távozása után eltűnt, telefonon és a közösségi médiában sem elérhető.

Létrehozva: 2025.11.25. 10:30
Már három hónapja nem adott életjelet magáról a 16 éves Radics Csilla Marianna. A Kecskeméten született, de Budapesten tartózkodó fiatal lány még szeptember 7-én tűnt el, azóta pedig sem telefonon, sem közösségi oldalakon, sem sehol máshol nem sikerült elérni. A nevelőapja, Molnár Krisztián máig kétségbeesetten keresi az eltűnt lányt, és azt mondja: fogalma sincs, mi történhetett.

eltűnt fotója
Az eltűnt lány körözési fotója. A rendőrség nagy erőkkel keresi. Fotó: police.hu

3 hónapja keresik eltűntként Radics Csillát 

Krisztián a közösségi oldalán fordult a nyilvánossághoz, miután már hónapok óta hiába várta, hogy Csilla jelentkezzen. A posztja szerint a fiatal nő telefonja ki van kapcsolva, minden közösségi profilja elnémult, és az utolsó biztos információ csupán annyi, hogy szeptember elején elhagyta Budapestet.  

Azóta teljes csend: sem a család, sem az ismerősök nem tudnak róla semmit. 

Aki tud róla valamit, kérem privátban keressen meg, vagy hívja a hatóságot. Nagyon várjuk haza! Köszönöm szépen!

 – írta Krisztián az Eltűnt Emberekért - megoszthatod csoportba. 

A rendőrség hivatalosan is körözést adott ki Radics Csilla Marianna eltűnése miatt. A Kecskeméti Rendőrkapitányságon jelenleg is várják azok jelentkezését, akik látták a lányt, vagy bármit tudnak az eltűnésének körülményeiről. 

A körözési adatlapja szerint Csilla személyleírása az alábbi:  
 – 166–170 cm magas, 
 – közepes testalkatú, 
 – hosszú barna hajú, barna szemű. 

Az eltűnésekor fekete rövid nadrágot és zöld pólót viselt. 

A fiatal lány sokat posztolt a közösségi médiában. Főleg a Tiktokon. Az eltűnése óta azonban semmi hír róla. Fotó: Beküldött fotó

Krisztián megkeresésünkre elmondta, hogy napok óta alig alszik, és nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hová tűnhetett el a nevelt lánya, akivel korábban napi kapcsolatban volt. 

Jöjjön haza, várjuk sok szeretettel, nagyon szeretjük

 – üzente a lánynak a Metropolon keresztül. A férfi azt is hozzátette, hogy nem tud arról, hogy Csillának konfliktusa, komolyabb problémája vagy bármi olyan oka lett volna, ami miatt elszakadt volna a családtól. A közösségi médiában korábban aktív tizenéves eltűnése minden hozzátartozóját aggodalommal tölti el. 

A rendőrség arra kér mindenkit, aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, azonnal jelezze: 

  • 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyikén, 
  • vagy az ingyenesen hívható Telefontanú: 06-80-555-111 zöldszámán. 

A család azt reméli, hogy Csilla jól van és hogy Krisztián posztjainak a megosztása közelebb vihetik ahhoz, hogy Csilla végre hazataláljon. 

 

