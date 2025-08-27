Nagy a baj Csongrádon: hónapok óta hiába keresnek egy idős férfit, „semmi nyom”

Kétségbeesetten várják haza gyermekei és rokonai a Csongrádról eltűnt idős férfit immár két hónapja. A 90 esztendős Szögi János még június közepén pattant kerékpárra, majd távozott az otthonából, de azóta sem adott életjelet magáról.

Szögi János körözési fotója a rendőrség oldalán. / Fotó: Police.hu

Hogyan néz ki Szögi János? A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 161–165 cm magas, vékony testalkatú, rövid, ősz hajú, hátrafésült frizurával. Magas homloka, ovális arca és barna szeme van. Eltűnésekor melegítőnadrágot, inget, kardigánt és horgászsapkát viselt.

Az eltűnt férfit a családja kétségbeesetten várja haza

A hozzátartozók elmondása szerint semmilyen nyom nincs az ügyben azóta sem. Még azt sem tudják, hogy hová indulhatott el az idős férfi.

Jelenleg nincs semmi, ami alapján el tudnánk indulni. A rendőrök sem tudtak közelebbit mondani, bár folyamatosan keresik. A kerékpárja nincs otthon, és az eltűnésekor több helyen is látták őt biciklizni, így szinte biztos, hogy azzal indult el az eltűnése napján otthonról

– mondta lapunknak egy közeli hozzátartozó, aki hozzátette: az sem zárható ki, hogy János más városban is megfordult. Ezért a család most már nemcsak Csongrádon és környékén, hanem országosan is keresi az eltűnt férfit.

Nem zárhatjuk ki azt, hogy más városba – akár a biciklivel vonatra vagy buszra felszállva – indult útnak, így Budapestre is eljuthatott. Ezért kérem, hogy mindenki ossza a bejegyzésemet, bármely pontján is él az országnak!

– kérte az aggódó rokon az emberek segítségét az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban.

Szögi János hozzátartozója – akinek a nevét kérésére nem hozzuk nyilvánosságra – lapunk megkeresésére arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokan érdeklődtek az eltűnt férfi felől.

Már szinte mindenhol kerestük és kerestettük Csongrád környékén. Köszönet az önkénteseknek és mindenkinek, aki bármilyen módon segített nekünk. Sajnos azóta sincs semmi nyom. Az ügy nincs lezárva, mert a rendőrség folytatja a keresést

– tette hozzá.