Meglepő dolgok kerültek elő: 60 éves rejtély végére kerülhet pont

Egy sokkoló felfedezés nyomán közelebb kerülhet a megoldáshoz annak az amerikai családnak a rejtélye, akik több mint hat évtizede tűntek el nyomtalanul.

A tóban megtalált roncsok oldhatják meg a bő fél évszázados rejtélyt (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A portlandi Kenneth Martin és felesége, Barbara 1958. december 7-én indult útnak három lányával – a 11 éves Susannel, a 13 éves Virginiával és a 14 éves Barbieval –, ám a família soha nem tért haza. Az amerikai család a vörös 1954-es Ford Country Squire kombijával a Columbia River Gorge felé vette az irányt, hogy zöld ágakat és karácsonyi koszorúknak valókat gyűjtsön. Aznap délután látták őket, amint Cascade Locksnál tankolnak, majd megálltak a Hood Riverben található Paradise Snack Barban. Hetekkel később azonban a két fiatalabb lány, Susan és Virginia holttestét a Columbia folyó partján sodorta partra a víz. Kenneth, Barbara és a legidősebb lány, Barbie viszont eltűnt, és soha többé nem került elő – írja a LadBible.

Az eset Oregon egyik legrejtélyesebb, máig megoldatlan ügye maradt egészen 2024 végéig, amikor egy független búvár, Archer Mayo azt állította, hogy megtalálta a család autóját – mintegy 15 méter mélyen a Columbia folyóban, Cascade Locks közelében. 2025 márciusában a jármű egyes részeit, például az alvázat és a motort kiemelték, és igazságügyi vizsgálatra vitték. A búvárok személyes tárgyakat is felszínre hoztak: egy fényképezőgépet, játékokat és feltehetően egy lőfegyvert. Most azonban Mayo azt közölte, hogy sikerült két felnőtt emberi maradványait is kiemelnie a kocsiból.

Mayo hónapokon keresztül dolgozott azon, hogy minden szükséges engedélyt beszerezzen, és 60 merülést hajtott végre, miközben kotrógéppel távolította el a törmeléket. Végül egy, a víz alatt fejjel lefelé fekvő, az 1950-es évekből származó Ford kombira bukkant, körülbelül 18 méterrel a vízfelszín alatt. Júliusban Mayo ismét visszatért a folyóhoz, újra merült, hogy megtisztítsa a roncsot, majd augusztusbana újabb tárgyakat és emberi maradványokat talált, amelyek vélhetően két, de akár három eltűnt családtaghoz is köthetők. „Úgy érzem, sikerült őket kiszabadítanom, hogy visszakerülhessenek a családjukhoz. Ez volt az álmom” – mondta.