Otthonteremtés kimaxolva: így kombinálható a fix 3%-os hitel más támogatásokkal

„A fix 3%-os hitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel” – hívta fel a fiatalok figyelmét friss Facebook-videójában Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár.

Kormányrendelet teszi lehetővé a a családi otthonteremtési kedvezmények és a fix 3%-os hitel egyidejű felhasználását, kombinálását (Fotó: Pexels/Asphotograpy)

Az államtitkár elmondta: megjelent a kormányrendelet, ami lehetővé teszi a családi otthonteremtési kedvezmények és a fix 3%-os hitel egyidejű felhasználását, kombinálását. Mindehhez számos hasznos gyakorlati példát is hoz a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett videóban.