RETRO RÁDIÓ

Otthonteremtés kimaxolva: így kombinálható a fix 3%-os hitel más támogatásokkal

Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár videóban foglalta össze a tudnivalókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 10:47
Módosítva: 2025.08.26. 11:23
otthonteremtési támogatás Panyi Miklós kombinálás családalapítás kormányrendelet

„A fix 3%-os hitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel” – hívta fel a fiatalok figyelmét friss Facebook-videójában Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár.

Otthon Start Program, kulcs, ház, lakás, költözés
Kormányrendelet teszi lehetővé a a családi otthonteremtési kedvezmények és a fix 3%-os hitel egyidejű felhasználását, kombinálását (Fotó: Pexels/Asphotograpy)

Az államtitkár elmondta: megjelent a kormányrendelet, ami lehetővé teszi a családi otthonteremtési kedvezmények és a fix 3%-os hitel egyidejű felhasználását, kombinálását. Mindehhez számos hasznos gyakorlati példát is hoz a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett videóban.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu