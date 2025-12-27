Hajítófantom Győrben: idősek, gyerekek lehetnek veszélyben
Forronganak a győriek, hogy mégis ki képes ilyesmire? Rejtélyes hajítófantomok költöztek a település panelrengetegébe, akik úgy látszik, semmitől sem riadnak vissza. Karácsony előtt néhány nappal veszélyes, nehéz tárgyak pottyantak az égből. Óriási szerencse, hogy nem sérült meg még senki.
Nyitott szemmel és füllel kell járnia a Győrben élőknek, ha nem szeretnék, hogy valami a fejükre pottyanjon. Sajnos nem játék, hanem hús-vér valóság, ami a település egyik utcájában zajlik. Az egyik helyi Facebook-csoportban napok óta találgatják, kik azok a hajítófantomok, akik random tárgyakat dobálnak ki az otthonukból.
Hajítófantomok, kik vagytok?
Sokféle fantom tette már tiszteletét országszerte: ki fekáliával, ki autókat karcolva, ki pedig ordibálva és rémisztgetve hagyja ott névjegyét az emberek emlékezetében. Ezeknek a titokzatos idegeneknek a kreativitása határtalan, sosem lehet tudni, épp mire készülnek.
Most épp a győrieknek gyűlik meg a baja egyikükkel. Nem tudni, hányan vannak, de rendesen megosztják a helyieket, ami a városukban zajlik. Aki a Marcali utcában jár-kel, óvatosnak kell lennie, hiszen ki tudja, épp mit dobálnak ki titokzatos lakók a panellakásukból. Sokan aggodalmukat fejezik ki, mert egy ideje hajítófantomok lepték el a környéküket. Egyelőre rejtély, mégis kik lehetnek, az viszont biztos, hogy sok bosszúságot, de minimum meglepetést képesek okozni az ott élők számára.
„Mindenki figyeljen”
A Marcali utca most a hajítófantomok miatt hangos. Tettük megmosolyogtatja az embereket, ám korántsem mókás, amit művelnek. Csak gondolnak egyet és hajítanak. Bármelyik panel erkélyén vagy ablakán képesek valamit kidobni…. Ebből van elege a győrieknek, akik az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban értekeztek a felháborító eseményekről.
Egy, a Marcali utcánál élő posztolta ki december 22-én, hogy „érdekes lakója van” az egyik fának, amihez bizonyítékként fotókat is csatolt: egy műanyag szék pihen az ágak között, és bárki fejére ráeshet!
A látottak miatt sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy a fantom cselekedete életveszélyes.
Mi van akkor, ha épp egy babakocsin, vagy egy nyugdíjason landol.
– fogalmazott András, mire Rióna aláhúzta: „Még egy megtermett, 30 éves férfinak is okozhat maradandó sérülést, ha bele nem hal…” - mutatott rá a nő.
Mindenki figyeljen, aki ott lakik, mert a fejére eshet! Nem fotózni, hanem intézkedni kellene.
– emelte ki Ildikó.
Persze volt, aki viccesre fogta a dolgot. „Ha egy boszorkány a nagy röpködés közben pont a levegőben fárad el, nehogymá' ne tudjon leülni. Amúgy igen, hogy kerül ez oda?” – tette fel a költői kérdést Anikó.
Erre talán sosem tudjuk meg a választ, ám a hozzászólásokból kiderül, hogy nem is egy, hanem rögtön kettő győri hajítófantom garázdálkodik környéken. A másik egy matracot unt meg, és útjára engedte – éppúgy repült mint Aladdin szőnyege, csak épp elakadt valahol az ágak között.
Mutatjuk!
