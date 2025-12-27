Hajítófantom Győrben: idősek, gyerekek lehetnek veszélyben

Nyitott szemmel és füllel kell járnia a Győrben élőknek, ha nem szeretnék, hogy valami a fejükre pottyanjon. Sajnos nem játék, hanem hús-vér valóság, ami a település egyik utcájában zajlik. Az egyik helyi Facebook-csoportban napok óta találgatják, kik azok a hajítófantomok, akik random tárgyakat dobálnak ki az otthonukból.

Egyelőre rejtély, hogy hány hajítófantom bújkálhat a városban / Képünk illusztráció: Unsplash

Hajítófantomok, kik vagytok?

Sokféle fantom tette már tiszteletét országszerte: ki fekáliával, ki autókat karcolva, ki pedig ordibálva és rémisztgetve hagyja ott névjegyét az emberek emlékezetében. Ezeknek a titokzatos idegeneknek a kreativitása határtalan, sosem lehet tudni, épp mire készülnek.

Most épp a győrieknek gyűlik meg a baja egyikükkel. Nem tudni, hányan vannak, de rendesen megosztják a helyieket, ami a városukban zajlik. Aki a Marcali utcában jár-kel, óvatosnak kell lennie, hiszen ki tudja, épp mit dobálnak ki titokzatos lakók a panellakásukból. Sokan aggodalmukat fejezik ki, mert egy ideje hajítófantomok lepték el a környéküket. Egyelőre rejtély, mégis kik lehetnek, az viszont biztos, hogy sok bosszúságot, de minimum meglepetést képesek okozni az ott élők számára.

„Mindenki figyeljen”

A Marcali utca most a hajítófantomok miatt hangos. Tettük megmosolyogtatja az embereket, ám korántsem mókás, amit művelnek. Csak gondolnak egyet és hajítanak. Bármelyik panel erkélyén vagy ablakán képesek valamit kidobni…. Ebből van elege a győrieknek, akik az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban értekeztek a felháborító eseményekről.

Egy, a Marcali utcánál élő posztolta ki december 22-én, hogy „érdekes lakója van” az egyik fának, amihez bizonyítékként fotókat is csatolt: egy műanyag szék pihen az ágak között, és bárki fejére ráeshet!

A forgószék több méter magasan pihen az ágak között / Fotó: Győrben és Győr környékén láttam, hallottam Facebook-csoport

A látottak miatt sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy a fantom cselekedete életveszélyes.

Mi van akkor, ha épp egy babakocsin, vagy egy nyugdíjason landol.

– fogalmazott András, mire Rióna aláhúzta: „Még egy megtermett, 30 éves férfinak is okozhat maradandó sérülést, ha bele nem hal…” - mutatott rá a nő.

Mindenki figyeljen, aki ott lakik, mert a fejére eshet! Nem fotózni, hanem intézkedni kellene.

– emelte ki Ildikó.