Undorító fantom garázdálkodik Gödön – ezt teszi a sötétben

Számos fantom garázdálkodik országszerte: a gusztustalan fosófantomoktól kezdve a kapucniban embereket követő rémeken át egészen a kimondottan veszélyes vagy éppen ijesztő alakokig. Ilyen volt legutóbb az az ámokfutó csepeli férfi is, akiről lapunk a napokban írt: a bódult alak kocsik elé tántorgott ki, majd ököllel ütötte az autókat. Ő és szintén teljesen bekábult társa ezután a rendőrségen és a detoxikálóban végezte, de addig több kocsit is megrongáltak. Úgy tűnik, most Göd is megkapta a maga kártékony fantomját: állítólag ezen a településen szintén garázdálkodik egy titokzatos rém, aki a kocsikra utazik.

Az autókarcoló fantom állítólag már több járművet is megrongált. Most az emberek egymást figyelmeztetik, hogy járjanak nyitott szemmel Fotó: Pexels (illusztráció)

Több kocsira is lecsapott az autókarcoló fantom

Információink szerint a rejtélyes ismeretlen tevékenysége kimondottan káros: a fantom ugyanis minden előzmény nélkül karcolgatja össze a településen parkoló kocsikat. Úgy tudjuk, hogy az autók réme a település több részén is lecsapott már, a járműveken hol kisebb, hol nagyobb karcolásokat ejtve. Bár sokak szerint az eset akár véletlen is lehet, az „áldozatok” sokasodó számát látva egyre többen vélik úgy, hogy mindez korántsem a véletlen vagy a figyelmetlenség, sokkal inkább egy sorozatkarcoló műve.

Információink szerint nem először történt efféle eset Gödön: évekkel ezelőtt is garázdálkodott egy hasonló alak a településen. Úgy tudni, hogy akkor is számos kocsit megrongáltak, a kárérték pedig akkoriban is meghaladhatta a több százezer forintot. Értesüléseink szerint van olyan hely, ahol kamera van az érintett házon, máshol viszont jelezték: bizonyos, hogy nem akadnak az illető nyomára, ugyanis sem fedélzeti, sem térfigyelő nincs a környéken. Így a helyiek egymást figyelmeztetik arra: járjanak nyitott szemmel, és azonnal riadóztassák a rendőrséget, ha esetleg furcsa alakokat látnak a környéken, főleg, ha azok esetleg a kocsik körül ólálkodnak.