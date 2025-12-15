RETRO RÁDIÓ

Kutyás nők figyelem: agresszív angyalföldi fantom támadhat rájuk

A férfi kizárólag kutyás nőket támad meg. A fantom ilyenkor brutális támadásba lendül: odasétál a kiszemelt áldozathoz, akinek hatalmasat rúg a kutyájába.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 19:15
Angyalföld fantom kutyasétáltató XIII. kerület

Ijesztő és igencsak aggasztó rém tartja rettegésben mostanság Angyalföld utcáit. A titokzatos fantom ugyanis kutyás, illetve kutyát sétáltató nőket vesz célba, akikre hátborzongató módon támad rá a XIII. kerületi utcákon: a középkorú, úriembernek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető alak minden előzmény nélkül sétál oda a kutyás nőkhöz, majd a döbbent gazdák szeme láttára hatalmas rúg az ebekbe. 

A kutyarugdosó fantom rettegésben tartja az angyalföldi nőket
Az angyalföldi fantom rettegésben tartja a kutyasétáltató nőket. A férfire már többen is vadásznak, még a XI. kerületi állatvédők is az ügy mellé álltak   Fotó: Pexels (illusztráció)

Rettegésben tartja a kutyás nőket az angyalföldi rugdosófantom

Úgy tudjuk, hogy a férfi ezután pontosan ugyan olyan szó nélkül, ahogy érkezett, úgy sietősen távozik is, mintha mi sem történt volna, maga mögött hagyva a sokkos gazdát és a bántalmazott kutyusát. Mint kiderült, korántsem egyetlen esetről volt szó: információink szerint a férfi már több kutyás nőt is betámadott. Úgy tűnik, hogy a "bátor" férfi nem kockáztat: kiszemeltjei minden esetben egyedül kutyát sétáltató nők voltak, az ebek pedig vagy kicsi, vagy maximum közepes termetűek

Lapunk úgy tudja, hogy a férfi a környéken él, többen is látták egy közeli háztömbbe járkálni. Azonban már többen is fenik rá a fogukat: a helyi kutyás férfiak, boltosok és környékbeliek is nyitva tartják a szemüket, és megesküdtek: ha találkoznak a fantommal, tisztességre tanítják. Úgy tudni, hogy nem csak ők, de már a XI. kerületi állatvédők is összefogtak azért, hogy lekapcsolják és a rendőrséget is bevonják a támadási ügyekbe: 

Angyalföldről érkezett segítségkérés. Ismeri valaki ezt a világ menőjét, aki kutyás lányokra van kihegyezve?

- tette fel a kérdést a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Ők elmondták: az ámokfutó december 12-én valósággal összerugdosott egy kutyát:

Ma reggel összerugdosta egy hölgy kutyáját, és úgy tűnik, nem ez volt az első esete, szóval keressük meg, hátha srácokkal is ekkora f*sza van ennek söpredéknek

- szögezték le bejegyzésükben.

 

