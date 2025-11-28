„Úgy jön be a házba, mintha itt lakna, aztán támad” - Kapucnis, drogos fantom riogat a XI. kerületben

Több helyi is úgy gondolja: az utóbbi időben bizony egyre több a furcsa, sőt, a kifejezetten ijesztő alak a XI. kerületben. Itt elég csak a környéket járó Joker-arcú fantomra gondolni, esetleg arra a bicskás férfire, aki kiskéssel és borosüveggel terrorizálja a helyieket, nem beszélve arról a rejtélyes, Etele úti halálesetről, melynek az áldozata a sokak által ismert és kedvelt, mackós, mosolygós karbantartó, N. László volt. Most viszont újabb rémisztő fantom járja Újbuda utcáit, a helyiek szerint már jó ideje. A magas, kapucnit és sötét ruhát viselő fantomot ugyanis már többen is látták, állítólag sokakat megkárosított, mi több, legutóbb még egy idős asszonyt is megtámadott.

A magas, kapucnis fantom már többször lecsapott, legutóbb egy idős nőt is megtámadott. Fotó: Pexels (illusztráció)

Ijesztő fantom támad Újbudán

A hátborzongató férfiről már többen is hallottak a környéken, sokan azt suttogják: nem kizárt, hogy a férfi drogozik is. A helyi állatvédők azonban azt is tudni vélik, ki rejtőzhet a kapucnis ruha alatt:

H. Zsolt lopott már az elmúlt időszakban rollereket, telefont...stb., van ezekről jó pár videó a világhálón, felismerték mindenhol, tudtommal több eljárás is van ellene

- sorolta a Tizenegy Állatvédő Egyesület Újbuda Állatmentés. Hozzátették, közel három hete egy idős asszonyt is megtámadtak az Etele úton, ami nem kizárt, hogy szintén az említett férfi bűnlajstromához tartozik:

„Az Etele út 38-nál három hete támadtak meg egy idős hölgyet, az Etele 46-nál múlt héten. Nyakláncletépések, tipikus kábszis tempó, az elkövető egy magas kapucnis fickó. Érdekes módon ezeknél a házaknál is látták a napokban H. Zsoltot, ami nem bizonyít semmi, de véletlennek meg túl direkt” - szögezték le.

Úgy tudni, hogy a nyugdíjas megtámadásáról már kiírásokat is elhelyeztek a házak környékén. Eszerint a férfi a semmiből termett ott az idős asszony mellett, akinek először azt mondta, hogy darázs van a nyakán, majd a mellkasánál kutakodott. A nő az első sokk után viszont bátran védekezett és segítségért kiáltott, de a szeme így is megsérült.

A helyiek ezért azt kérik, hogy senki ne dőljön be neki: ha valaki odalép hozzájuk egy darázsra figyelmeztetve, azonnal fogja menekülőre vagy védekezzen. Az írás gazdája arra is óva int mindenkit: ne engedjenek be idegeneket a háztömbbe, a fantom ugyanis ekkor is támadásba lendül:

Úgy jön be a házba, mintha itt lakna, telefonon beszél, hogy mindjárt fent leszek, a beázásra kijön a biztosító...stb. - majd támad

- olvasható.