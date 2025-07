Hátborzongató: Joker arcú rém zaklatja a nőket Újbudán

Rémület és döbbenet uralkodik Újbudán, ahol egy ijesztő külsejű férfi zaklatja a nőket – nem is akárhogyan. A férfi arcán ugyanis hátborzongató tetoválás díszeleg: szája köré a filmbéli Joker vicsorgó mosolyát varratta, a szeme alá pedig egy lóherét tetováltatott, ami már önmagában is nyugtalanító látvány. Azonban a férfinek nem feltétlen a külseje a legijesztőbb.

Joker-t, azaz J. Tamást korábban körözték. A dunaújvárosi férfi most Újbudán zaklatja a nőket. Korábbi körözési fotóján látszik a különös tetoválása is / Fotó: police.hu

Újbudán zaklat nőket a Joker arcú rém

Információink szerint ugyanis a 34 éves dunaújvárosi J. Tamás gyakorta zaklat nőket a XI. kerületben, méghozzá durva módon: többeket is obszcén módon leszólított, egyeseket pedig a közelmúltban még követett is. Lapunk úgy tudja, hogy pár hónappal korábban már több plakátot is kihelyeztek a fantom miatt, amiben figyelmeztetik az embereket: Joker több házba is megpróbált bemenni, régebben pedig a zsaruk is körözték, fegyver is volt nála. Úgy tudjuk, az is megesett, hogy nőket szólított le, akiktől azt kérte: hadd menjen fel a lakásukra lefürdeni.

Most még a helyi állatvédők is felszólaltak az ügyében, ugyanis a férfi előttük sem ismeretlen:

Újabb szatír Újbudán, avagy ti küldtétek, cirka nyolcvanan. Mellesleg nem új, mert J. Tamás, alias Joker régi motoros, többet körözték már, mint egy veterán sittest

- írta a Tizenegy Állatvédő Egyesület. Ők osztották meg annak a kétségbeesett újbudai nőnek a posztját is, aki elmondta, hogy J. Tamás korábban odáig ment, hogy egy nőt a KöKi terminálig követett, majd ott megpróbálta rátörni a mosdóajtót, a közelmúltban pedig egy buszon zaklatott egy nőt, akivel le is szállt a járatról, majd obszcén ajánlatokat tett neki. Hozzáfűzte: Joker minden valószínűség szerint be van állva, láthatóan valamilyen szer hatása alatt állt.

A férfit valóban nem egyszer körözték, 2024-ben például közokirat-hamisítás miatt, de állítólag korábban már garázdaság és kábítószer birtoklás is volt a rovásán. Az állatvédők és a helyiek mindenkit arra kérnek, aki összetűzésbe keveredik Jokerrel, tegyen bejelentést a rendőrségen:

Csak azt tudom javasolni, hogy akit megtámadott, az tegyen bejelentést, ellenkező esetben lehet, hogy egy rokona, ismerőse lesz a következő áldozat...

- szögezték le az állatvédők.