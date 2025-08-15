Már látni a végét: eddig kell még kibírni a kánikulát – megszólal a szakember

Idén sokáig kellett várni a nyárra, de végül behozza a lemaradást. Már napok óta szenvedünk a kánikula miatt, de már látni a végét. A Köpönyeg előrejelzése szerint augusztus 24-én, vasárnap 30 fok alá esik a nappali hőmérséklet, de addig 40 fok körüli hőmérsékletekre kell számítanunk.

Tombol a kánikula Fotó: Köpönyeg



Bekeményít a kánikula

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint rosszabbra fordul az időjárás-érzékenyek helyzete, az átalakuló hőhullám miatt. A hajnali hőmérsékletek egyre kevesebb helyen süllyednek 20 Celsius-fok alá, így este sincs lehetőség a felfrissülésre.

A hőmérsékleti tartomány eltolódik a következő napokban a 40 fok körüli tartományba, ami már önmagában is nagy probléma. Nagyon erős a napsugárzás és aki kiteszi magát ennek, az hőérzetben az 50 fokhoz közeli hőmérsékletet kockáztatja; ez mindenképpen az a hőmérsékleti tartomány, amit a szervezetünk nagyon nehezen tud elviselni és nagyon súlyos következményekkel fenyeget

– figyelmeztet a szakember.



„A legsúlyosabb a hőguta”

A hőegyensúlyi zavarok gyakoribbá, súlyosabbá válhatnak. Főként az időjárás-érzékeny emberek esetében a súlyos hőhullámok, mint például a mostani, szerepet játszik a többlethalálozások kiváltásában.

A legsúlyosabb a hőguta, ez életveszélyes állapot, ha túléli valaki, akkor is súlyos szervi károsodások maradhatnak utána. Ezt tényleg ne kockáztassa meg senki. Veszélyben lehet, aki nem figyel oda és a 40 fok körüli hőmérsékletben még kiteszi magát a tűző napnak; túlbecsüli a tűrőképességét, vagy edzettnek gondolja, magát, vagy talán az is, de túlterheli magát. Alattomos módon alakul ki és mire valaki fölfedezi magán a tüneteket, addigra már nagyon sokszor késő

– magyarázta a meteogyógyász.