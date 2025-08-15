Már látni a végét: eddig kell még kibírni a kánikulát – megszólal a szakember

Bekeményít a nyár, fontos, hogy figyeljünk oda magunkra, mert könnyen megtörténhet a baj. A kánikula súlyos következményekkel járhat.
Idén sokáig kellett várni a nyárra, de végül behozza a lemaradást. Már napok óta szenvedünk a kánikula miatt, de már látni a végét. A Köpönyeg előrejelzése szerint augusztus 24-én, vasárnap 30 fok alá esik a nappali hőmérséklet, de addig 40 fok körüli hőmérsékletekre kell számítanunk.
Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint rosszabbra fordul az időjárás-érzékenyek helyzete, az átalakuló hőhullám miatt. A hajnali hőmérsékletek egyre kevesebb helyen süllyednek 20 Celsius-fok alá, így este sincs lehetőség a felfrissülésre.
A hőmérsékleti tartomány eltolódik a következő napokban a 40 fok körüli tartományba, ami már önmagában is nagy probléma. Nagyon erős a napsugárzás és aki kiteszi magát ennek, az hőérzetben az 50 fokhoz közeli hőmérsékletet kockáztatja; ez mindenképpen az a hőmérsékleti tartomány, amit a szervezetünk nagyon nehezen tud elviselni és nagyon súlyos következményekkel fenyeget
– figyelmeztet a szakember.
A hőegyensúlyi zavarok gyakoribbá, súlyosabbá válhatnak. Főként az időjárás-érzékeny emberek esetében a súlyos hőhullámok, mint például a mostani, szerepet játszik a többlethalálozások kiváltásában.
A legsúlyosabb a hőguta, ez életveszélyes állapot, ha túléli valaki, akkor is súlyos szervi károsodások maradhatnak utána. Ezt tényleg ne kockáztassa meg senki. Veszélyben lehet, aki nem figyel oda és a 40 fok körüli hőmérsékletben még kiteszi magát a tűző napnak; túlbecsüli a tűrőképességét, vagy edzettnek gondolja, magát, vagy talán az is, de túlterheli magát. Alattomos módon alakul ki és mire valaki fölfedezi magán a tüneteket, addigra már nagyon sokszor késő
– magyarázta a meteogyógyász.
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken csak kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható. Szombaton gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk. északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az északnyugati szél. Országos forróság lesz 35-40 fokos maximumokkal. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az északnyugati szél is többfelé megerősödik.
