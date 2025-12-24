RETRO RÁDIÓ

Pótmegoldás karácsonykor – Orbán Viktor ünnepi bakiról beszélt

A miniszterelnöknél sem hibátlan a karácsony.

Tökéletes karácsony? Ki hallott már ilyet! Orbán Viktor családjában is be-becsúszik némi baki a szeretet ünnepén. Sőt, nem csak a kormányfő, de a kormányülésen részt vevő politikusok is meséltek a náluk előforduló ünnepi bakikról a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bakigyűjteményben.

Az utolsó pillanatos karácsonyi bakik

– írta a videóhoz Orbán Viktor miniszterelnök. 
Kinél fordultak elő hasonlók?

 

