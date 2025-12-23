RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Porszívózás helyett kormányülés!

Így indult az év utolsó kormányülése.

Humorral vezette fel 2025 utolsó kormányülését kedden Orbán Viktor – derül ki a kormányfő közösségi oldalán december 23-án megosztott videóból. 

Porszívózás helyett kormányülés!

– írta és mondta Magyarország miniszterelnöke. Nézd meg a videót!

 

