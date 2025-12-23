Orbán Viktor: Porszívózás helyett kormányülés!
Így indult az év utolsó kormányülése.
Humorral vezette fel 2025 utolsó kormányülését kedden Orbán Viktor – derül ki a kormányfő közösségi oldalán december 23-án megosztott videóból.
Porszívózás helyett kormányülés!
– írta és mondta Magyarország miniszterelnöke. Nézd meg a videót!
