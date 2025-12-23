Orbán Viktor: épülünk, szépülünk
A magyar emberek 90 százaléka 30 percnyi autóút távolságra lakik valamelyik sztrádától.
Újabb poszttal jelentkezett Magyarország miniszterelnöke a közösségi médiában. „Épülünk, szépülünk” – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a héten átadott M4-es Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza kapcsán.
– fogalmazott Magyarország miniszterelnöke.
Nézd meg a kormányfő az átadón tartott beszédének egyik legerősebb részletét!
