Orbán Viktor: épülünk, szépülünk

Újabb poszttal jelentkezett Magyarország miniszterelnöke a közösségi médiában. „Épülünk, szépülünk” – írta Orbán Viktor kedden a Facebook-oldalán a héten átadott M4-es Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza kapcsán.

Fotó: mw

A magyar emberek 90 százaléka 30 percnyi autóút távolságra lakik valamelyik sztrádától

– fogalmazott Magyarország miniszterelnöke.

Nézd meg a kormányfő az átadón tartott beszédének egyik legerősebb részletét!