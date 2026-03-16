„Felfoghatatlan veszteség" - 20 évesen elhunyt focistát gyászolnak
Gyászol a török futball. Mindössze 20 éves korában elhunyt Baran Alp Vardar, az Istanbulspor labdarúgója.
Szomorú hírt jelentett be a török másodosztályban szereplő Istanbulspor: Baran Alp Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia a futballálmát, mert az utóbbi időben kezeléseken vett részt - írja a Bors.
Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista, hanem kiváló ember is volt, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.
Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk
- írta a klub közleményében.
Baran Alp Vardar tehetséges focista volt
Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A futballista temetését vasárnap az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben tartják.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre