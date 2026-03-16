„Felfoghatatlan veszteség" - 20 évesen elhunyt focistát gyászolnak

Szomorú hírt jelentett be a török másodosztályban szereplő Istanbulspor: Baran Alp Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia a futballálmát, mert az utóbbi időben kezeléseken vett részt - írja a Bors.

Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista, hanem kiváló ember is volt, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.

Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk

- írta a klub közleményében.

Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…



Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın… pic.twitter.com/NeWNo18eNt — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 15, 2026

Baran Alp Vardar tehetséges focista volt

Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A futballista temetését vasárnap az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben tartják.