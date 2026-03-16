„Felfoghatatlan veszteség" - 20 évesen elhunyt focistát gyászolnak

Gyászol a török futball. Mindössze 20 éves korában elhunyt Baran Alp Vardar, az Istanbulspor labdarúgója.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.03.16. 17:35
Szomorú hírt jelentett be a török másodosztályban szereplő Istanbulspor: Baran Alp Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia a futballálmát, mert az utóbbi időben kezeléseken vett részt - írja a Bors.

Baran Alp Vardart gyászolja a török futball Fotó:  unsplash (illusztráció)

Az egyesület hangsúlyozta, hogy Vardar nemcsak tehetséges futballista, hanem kiváló ember is volt, akit csapattársai iránti hűsége és mindig derűs mosolya tett különlegessé.

Baran a személyiségével, csapattársai iránti szeretetével és vidám mosolyával mindig az emlékezetünkben marad. Örökké közösségünk szívében él majd. Felfoghatatlan veszteség, hogy ilyen fiatalon távozott közülünk

 - írta a klub közleményében.

Baran Alp Vardar tehetséges focista volt

Baran Alp Vardar az Istanbulspor saját nevelésű játékosa volt, és nagy jövőt jósoltak neki. A futballista temetését vasárnap az isztambuli Beylikdüzü városrészben található Mevlana mecsetben tartják.

 

