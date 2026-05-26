„Bárcsak Isten felébresztene ebből a rémálomból” – Sírta el magát a koncertje előtt elhunyt 17 éves énekesnő nagyapja

Megdöbbentő tragédia rázta meg Romániát. A mindössze 17 éves Andreea Micu életét vesztette, miután agyvérzést kapott, alig néhány perccel azelőtt, hogy színpadra lépett volna.

Az agyvérzés az énekesnő életébe került

A fiatal énekesnő május 9-én egy néptáncegyüttessel tartózkodott a romániai Bisoca településen rendezett fesztiválon, ahol fellépésre készültek. A beszámolók szerint Andreea a koncert előtt hirtelen erős fejfájásra panaszkodott. A körülötte lévők először talán nem is sejtették, milyen súlyos a helyzet, ám percekkel később a tinédzser összeesett.

Azonnal kórházba szállították Buzău városába, majd állapotának súlyossága miatt, egy bukaresti speciális klinikára vitték tovább, ahol az orvosok agyvérzést diagnosztizáltak nála. Andreea sürgősségi ellátást kapott, és az orvosok napokon át küzdöttek az életéért, azonban a fiatal énekesnő két hétig tartó kóma után, május 23-án tragikus módon elhunyt.

Halála hatalmas sokként érte családját, barátait és rajongóit is. Andreea nemcsak tehetséges fiatal előadó volt, hanem egy ismert művészcsalád tagja is. Nagyapja, Cristian Micu zenészként ismert Romániában, dédapja pedig Mircea Micu íróként vált ismertté.

Andreea rendszeresen fellépett nagyapja oldalán, televíziós műsorokban szerepelt, valamint számos élő koncerten is megmutatta tehetségét. Ismerősei szerint mindig mosolygós, energikus és életvidám lány volt, aki tele volt tervekkel és álmokkal.

Összetört nagyapja szívszorító szavakkal búcsúzott tőle: „Annyi álma és annyi barátja volt.” Majd hozzátette: „Bárcsak Isten felébresztene ebből a rémálomból, és azt mondaná, hogy ez az egész csak egy rossz álom volt, és hogy jól vagy.”

A tragédia azért is sokkolta az embereket, mert a az agyvérzést sokan még mindig elsősorban az idősebb korosztály betegségének tartják. Az orvosok azonban egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy a fiatalokat sem kerüli el a veszély – írja a DailyStar.