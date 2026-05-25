Elkapta az influenzát – nyaktól lefelé lebénult a 14 éves diáklány

Egy tinédzser lebénult, miután egy súlyos influenza miatt kétszer is újra kellett éleszteni. A most 14 éves Lexi Brown tavaly év végén betegedett meg, szédülés és láz gyötörte. A betegség, amely decemberben érte a fiatal lányt, odáig fajult, hogy fájdalmában sikoltozva hívta segítségül édesanyját.

A tinédzser az eset óta kórházban van, lélegeztetőgépen

Az essexi Clacton-on-Sea-ből származó tinédzsert „neuroprotektív” kómába kellett helyezni a cambridge-i Addenbrooke’s Kórházban. Most az orvosok úgy vélik, hogy Lexi az influenza miatt gerincvelősztrókot szenvedett.

Lexi az eset óta kórházban van, lélegeztetőgépen. Amikor felébredt, nem tudott járni, beszélni és önállóan lélegezni. Lexi édesanyja, a 33 éves Stacy Grantham elmondta, hogy a lánya „fájdalomtól üvöltve” telefonált neki, és a hangja alapján tudta, hogy valami komoly baj történt.

Hazarohant, és ott találta a mentősöket, akik épp a lányát próbálták újraéleszteni. Elmondása szerint Lexi a betegség előtt „egészséges és aktív” volt, valamint „szenvedélyes énekesnő”, aki imádta a színházat. A tinédzser úgy érezte, hogy „mindent elveszített, amit szeret”, és „nem látja a fényt az alagút végén”.

Ez olyasmi, amit egyetlen anya sem akar látni vagy hallani, de igyekszünk pozitívak maradni érte

– magyarázta Stacy, majd hozzátette:

„Amikor felébredt, a nyaktól lefelé lebénult, és azt mondták nekünk, hogy soha többé nem fog tudni mozogni, és egész életében lélegeztetőgépen kell lennie.”

Remélik, hogy az intenzív fizikoterápia segít Lexinek visszanyerni az izomerejét. Elég erősre nő ahhoz, hogy nappal önállóan lélegezzen, éjszaka pedig lélegeztetőgépet használ. A végtagjaiban némi mozgásképesség visszatért, de nem tudja azokat „funkcionális dolgokra” használni.

Most már úgy tud beszélni, mint korábban, de a hangja rekedtebb, és van egy kényelmetlen cső a nyakában

– mondta Stacy.

Lexi jelenleg egy tracheostomiás csövön keresztül beszél. A lány családja számára „hatalmas” fejlemény volt, amikor Lexi körülbelül 30 másodpercre egyedül fel tudott ülni. Korábban azt mondták nekik, hogy erre nem lesz képes. Lexi édesanyja és édesapja, a 37 éves Craig Brown, a mostohaanyja, a 33 éves Lou Baird-Brown, valamint testvérei, a 12 éves Jake Brown és az egyéves Theo Brown rendszeresen látogatják. A fejlemények azt jelentik, hogy Lexi édesanyjának fel kell adnia a munkáját, mivel a család utazik, hogy meglátogassa őt – áll egy GoFundMe-oldalon, amely eddig több mint 8200 fontot (közel 3,4 millió forint) gyűjtött össze – írja a Mirror.