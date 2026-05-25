Durva quadbaleset történt a Gesztenyés utcában, riasztották a mentőket
A helyszínre a tűzoltókat is riasztani kellett.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután felborult két quad Pécsen, a Gesztenyés utca végén. A helyszínt a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói gyalogosan közelítették meg.
A két quados egyikéhez mentőt riasztottak. A raj a helyszínelést követően kerekeikre állítja a járműveket – közölte a katasztrófavédelem.
