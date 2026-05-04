Autó hajtott az emberek közé a bevásárlóutcában - több halálos áldozat is lehet
Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a helyszínre.
Autó hajtott emberek csoportjának hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek - közölte a német rendőrség.
Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva két halottról és két súlyos sérültről közölt hírt. Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva több, ponyvával letakart testről tett említést a helyszínen.
A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt. Az incidens első rendőrségi jelentések szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt. Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki - közölte az MTI.
