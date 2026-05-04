RETRO RÁDIÓ

Autó hajtott az emberek közé a bevásárlóutcában - több halálos áldozat is lehet

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a helyszínre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 18:21
Módosítva: 2026.05.04. 18:23
Lipcse halálos áldozat rendőrség

Autó hajtott emberek csoportjának hétfőn Lipcsében, az incidensben többen megsérültek - közölte a német rendőrség.

Autó hajtott az emberek közé a bevásárlóutcában
Autó hajtott az emberek közé a bevásárlóutcában Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Autó hajtott az emberek közé a bevásárlóutcában

Az MDR német regionális műsorszolgáltató szintén a hatóságokra hivatkozva két halottról és két súlyos sérültről közölt hírt. Nem sokkal korábban a Radio Leipzig helyi rádió szemtanúkra hivatkozva több, ponyvával letakart testről tett említést a helyszínen.

A rendőrség egyik szóvivője az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egyelőre áttekinthetetlen helyzetről beszélt. Az incidens első rendőrségi jelentések szerint a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt. Több mint egy tucat mentőt riasztottak a helyszínre, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki - közölte az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu