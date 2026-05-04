Részegen karambolozott egy önjelölt sofőr, majd hazament szundítani

Egy monostorpályi férfi úgy gondolta, jó ötlet ittas állapotban autóba ülni. A probléma nem csak az alkoholfogyasztással volt, hanem a puszta ténnyel is, hogy a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel.

Részeg férfi ült volán mögé, az autót végül egy szalagkorlátnak vezette

Fotó: Facebook/Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Jogis nélkül törte össze a járművet a részeg férfi

Egy monostorpályi férfi idén februárban gondolta úgy, hogy pár feles és sör elfogyasztása után a volán mögé ül. A hirtelen jött ötlettől még az sem tántorította el az önjelölt sofőrt, hogy soha nem volt jogosítványa. Elindult, de a kocsikázás nem tartott sokáig; figyelmetlenül hajtott be egy kereszteződésbe és egyenesen a szalagkorlátnak csapódott - írta a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Rendőrök ébresztették az igazak álmából

Mint írták, az ittas férfi a balesete után, mintha mi sem történt volna, leparkolta az autót egy bokros területen, azt követően pedig hazasétált, majd lefeküdt aludni, ám álmából a rendőrség ébresztette fel. Az egyenruhások alkoholszondát is alkalmaztak, amely végül pozitív értékeket mutatott. A férfit végül előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallomást tett.

A berettyóújfalui rendőrök az eljárást befejezték és az ügy iratait megküldték az ügyészségre - írta a Haon.