Részegen karambolozott egy önjelölt sofőr, majd hazament szundítani

Pár feles és sör után úgy érezte, övé a világ. Részeg férfi tört össze egy autót, majd hazament szundítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 09:37
Egy monostorpályi férfi úgy gondolta, jó ötlet ittas állapotban autóba ülni. A probléma nem csak az alkoholfogyasztással volt, hanem a puszta ténnyel is, hogy a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel. 

Részeg férfi ült volán mögé, az autót végül egy szalagkorlátnak vezette
Fotó: Facebook/Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Jogis nélkül törte össze a járművet a részeg férfi

Egy monostorpályi férfi idén februárban gondolta úgy, hogy pár feles és sör elfogyasztása után a volán mögé ül. A hirtelen jött ötlettől még az sem tántorította el az önjelölt sofőrt, hogy soha nem volt jogosítványa. Elindult, de a kocsikázás nem tartott sokáig; figyelmetlenül hajtott be egy kereszteződésbe és egyenesen a szalagkorlátnak csapódott - írta a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Rendőrök ébresztették az igazak álmából

Mint írták, az ittas férfi a balesete után, mintha mi sem történt volna, leparkolta az autót egy bokros területen, azt követően pedig hazasétált, majd lefeküdt aludni, ám álmából a rendőrség ébresztette fel. Az egyenruhások alkoholszondát is alkalmaztak, amely végül pozitív értékeket mutatott. A férfit végül előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során beismerő vallomást tett.

A berettyóújfalui rendőrök az eljárást befejezték és az ügy iratait megküldték az ügyészségre - írta a Haon.

