Brutális hármas karambol történt az M3-ason
A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak. Az M3-as autópálya 48-as kilométerszelvényénél történt a baleset.
Három gépkocsi szenvedett ráfutásos balesetet az M3-as autópálya 48-as kilométerszelvényénél, Galgahévíz térségében, a Budapest felé vezető irányban. Összesen kilencen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett pályaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.
