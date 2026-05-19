Hármas karambol történt, rohantak a mentők

Egymásnak ütközött három személyautó Pécsett, a Pécsváradi úton, a Koksz utca közelében kedden délután. A város hivatásos tűzoltói két járművet áramtalanítottak, a harmadikat – egy elektromos gépkocsit – pedig hőkamerával vizsgálják a hármas karambol helyszínén.
Hármas karambolhoz rohantak a mentők Pécsett kedd délután
A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem 16 óra előtt pár perccel.
