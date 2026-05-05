Rohantak a mentők: hármas karambol történt a legendás magyar úton
Elképesztő hármas karambolról érkezett hír kedd reggel. A mentők már a helyszínen.
Micsoda baleset! Előbb hátulról belehajtott egy teherautóba egy terepjáró a Republic együttes által is megénekelt 67-es főút 37-38-as kilométere között, Kaposvár határában kedd reggel. Majd a jármű utána visszagurult és a mögötte haladó személyautónak is nekiütközött. Mentőre is szükség volt a baleset miatt.
A három járműben összesen öten utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A kaposvári hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A főút burkolatára olaj és fagyálló került. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte kedden reggel, hét óra előtt a katasztrófavédelem.
