„Ne tedd, elrontod az életed” – Zoltán Erika elárulta, mit mondtak a házasságáról

Zoltán Erika és Kátai Róbert, azaz Robby D. immár 36 éve alkotnak egy párt, ám a kapcsolatukban eleinte sokan kételkedtek. Az énekesnő még Joós István felesége volt, amikor beleszeretett a nála 6 évvel fiatalabb táncosba, majd akkori férjétől az első együtt töltött éjszaka után el is vált. Ebben az időszakban azonban rengeteg pletykával és beszólással kellett szembesülnie, de ő kitartott és máig boldog házasságban él Robival. A pár most a Viasat3 A felszín alatt című műsorának vendége volt, ahol erről a titokzatos kezdeti időszakról is meséltek Bibók Bea pszichológusnak.

Zoltán Erika Kátai Róberttel való kapcsolatáról vallott, kiderült, hogy indult a szerelmük története (Fotó: Viasat3)

Zoltán Erika és Robby D. kapcsolata nem éppen tündérmesébe illően indult, hiszen a hősnők általában nem válással kezdik a „boldogan, amíg meg nem...”-et. A dögös énekesnő és kedvese azonban kijárták az útjukat, és úgy tűnik, az idő őket igazolja.

„Elkezdtünk összejárni, edzeni együtt, és majdnem három hónapig tartott, amíg csak így beszélgettünk, miután Erika egyszer csak megkérdezte, hogy akarok-e én egyáltalán valamit tőle komolyan, és mondtam, hogy természetesen, hogyne szeretnék. Szóval innen indul, a mi közös ügyünk” – emlékezett vissza Robi az Elvarázsolt éj klipforgatása utáni időszakra.

Zoltán Erika második férje egyben az utolsó is tervei szerint (Fotó: Hot! magazin)

Zoltán Erika volt férje nem balhézott

Bár amikor a szerelmesek belekezdtek a kapcsolatukba, az énekesnő még férjnél volt, Robi szerint ezt az akadályt nagyon hamar elgördítették az útjukból.

Amíg nem történt köztünk több, csak beszélgettünk, addig nem zavart, hogy férje van. Bár belül így az ember mégiscsak érzi, hogy ebből azért csak lesz valami. Amikor viszont megtörtént az a dolog, aminek meg kellett történnie, hogy mi most már együtt vagyunk, utána Erika rögtön kijelentette, hogy akkor ezt otthon megbeszéli

– idézte fel a táncos.

„Nem akart kétlaki életet élni, hanem ezt tisztába szerette volna tenni. És nagyon korrektül állt hozzá Erika is, illetve a volt férje is, hogy meg tudtuk normálisan beszélni ezt a történetet. És ez megerősített abban, amit éreztem” – folytatta.

Zoltán Erika első férje nem csinált botrányt a válásból, szépen zárták le a házasságot (Fotó: Hot! magazin)

Zoltán Erika férje múltjával sem foglalkozott

Az is kiderült, hogy bár sokan óva intették, vagy éppen rosszallták a döntését, de Zoltán Erika Robby D. múltja miatt sosem aggódott.