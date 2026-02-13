Kiderült Zoltán Erika házasságának évtizedes titka: „Nagyon komoly problémám volt...”
Sokan nem jósoltak nagy jövőt a magyar énekesnőnek és hat évvel fiatalabb párjának. Zoltán Erika és Robby D., azaz Kátai Róbert azonban rácáfolt a rosszakarókra: jövőre már a 30. házassági évfordulójukat ünneplik.
Zoltán Erika évtizedek óta az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő, aki nemcsak a karrierjében, de a szerelemben is sikeres. 36 éve ismerte meg Robby D.-t, akivel jövőre már a 30. házassági évfordulójukat ünneplik. A mai napig rajongással szeretik egymást, ám az énekesnő most elárulta: a kezdeti rózsaszín ködös időszak alatt kellemetlen „mellékhatással” találkozott.
„Először a színpadi mozgásába szerettem bele”
A házasság hete apropóján az énekesnő felelevenítette kapcsolatuk kezdetét.
„Viccesen azt szoktam mondani, hogy: nekem nőtt nagyra. Hiszen hat év korkülönbség még mindig van köztünk!” – nevetett az énekesnő, utalva a bántásokra, amit azért kaptak, mert több mint fél évtizeddel fiatalabb férfit nézett ki magának. A rosszakaróknak nem lett igazuk, kapcsolatuk nem futó románc volt, sőt: Zoltán Erika immár 36 éve alkot egy párt Robby D.-vel, azaz Kátai Róbettel.
Akkor ismertem meg, amikor 1990 nyarán egy videóklipemhez kerestem koreográfust, aki járatos a hiphoptáncban, ami akkor még jóformán ismeretlen volt Magyarországban
– idézte fel Zoltán Erika az M2 Petőfi TV műsorában.
„Sosem idealizáltam férfit a fejemben, hogy milyen lenne az igazi. De ahogy őt megláttam, ahogy táncolt, a színpadi jelenlétét… Férfias, lendületes, dinamikus, romantikus… Először a színpadi mozgásába szerettem bele. Meg hát még hosszú haja volt…” – ábrándozott el az énekesnő, aki ezután meglepő vallomást tett.
Zoltán Erika megküzdött a zöldszemű szörnnyel
Ennyi év után bevallhatom, hogy nagyon komoly problémám volt a féltékenységgel.
„Egyébként kölcsönösen voltunk féltékenyek egymásra, csak én voltam hangosabb. Nekem is csapták a szelet, de én annyira odavoltam és odavagyok érte máig, hogy észre sem vettem. Rájöttem, hogy a féltékenység tud beteges lenni, és akkor jön elő, amikor az ember nagyon szerelmes. Jön egy birtoklási vágy, ami sokszor párosul a féltékenységgel. Ilyenkor agyban kell magunkat tréningezni arra, hogy nem szabad mindenbe belelátni valami rosszat” – vélekedett Erika, aki azóta megküzdött a zöldszemű szörnnyel, és már úgy látja:
A házasság a világ legjobb találmánya!
Na de mi a hosszú házasság titka?
36 évvel ezelőtti megismerkedésük után hamar szerelembe estek, sőt, egy hónap múlva a lánykérés is megtörtént. Az esküvőre azonban csak hét évvel később került sor, ennek pedig jövő januárban lesz 30 éve. És hogy mi a hosszú házasságuk titka?
„36 évig nem lehet folyamatosan égni, mert akkor elégtünk volna” – ismerte el a napjainkban is népszerű énekesnő, majd hozzátette:
„Az biztos, hogy törődni kell a másikkal folyamatosan… És kettőnkkel. A mi olvasatunkban ehhez az kell, hogy rendszeresen találjunk időt arra, hogy csak ketten legyünk. Ehhez el kell menni otthonról, be kell ülni a kocsiba. Magyarországon annyi csodálatos hely van, imádom az összes szegletét, mindenhol megvannak a kedvenc helyeink, ahová el tudunk szökni két-három napra. Olyankor nincs körülöttünk semmi más, csak maximálisan egymással foglalkozunk. Ilyenkor a telefonozást is vissza kell venni!”
Bár szövetségük szent és sérthetetlen, minden felborult, amikor megszületett a lányuk, Zoé:
„Belépett kettőnk életébe egy harmadik, a kislányunk, aki mindkettőnknél fontosabb volt és lesz is. Onnantól minden megváltozott, hiába 28 éves, még mindig aggódó szülők vagyunk. Egyébként épp a születése után, egyéves kora után döntöttük el, hogy szükségünk van azokra a napokra, amikor csak ketten vagyunk. Ezt a kislányunk sem bánta, érezte, hogy mennyire feltöltődve érkezünk mindig haza egy-egy ilyen alkalom után” – mesélt Zoltán Erika lánya kapcsán, aki a műsorban még elárulta: a 30. házassági évfordulót Las Vegasban szeretnék tartani: az esküvőt is oda álmodták meg annak idején, de a családra való tekintettel erről akkor lemondtak.
