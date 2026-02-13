Kiderült Zoltán Erika házasságának évtizedes titka: „Nagyon komoly problémám volt...”

Zoltán Erika évtizedek óta az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő, aki nemcsak a karrierjében, de a szerelemben is sikeres. 36 éve ismerte meg Robby D.-t, akivel jövőre már a 30. házassági évfordulójukat ünneplik. A mai napig rajongással szeretik egymást, ám az énekesnő most elárulta: a kezdeti rózsaszín ködös időszak alatt kellemetlen „mellékhatással” találkozott.

Zoltán Erika párja oldalán évtizedek óta sikeres a színpadon és a házas életében is! (Fotó: Mediaworks)

„Először a színpadi mozgásába szerettem bele”

A házasság hete apropóján az énekesnő felelevenítette kapcsolatuk kezdetét.

„Viccesen azt szoktam mondani, hogy: nekem nőtt nagyra. Hiszen hat év korkülönbség még mindig van köztünk!” – nevetett az énekesnő, utalva a bántásokra, amit azért kaptak, mert több mint fél évtizeddel fiatalabb férfit nézett ki magának. A rosszakaróknak nem lett igazuk, kapcsolatuk nem futó románc volt, sőt: Zoltán Erika immár 36 éve alkot egy párt Robby D.-vel, azaz Kátai Róbettel.

Akkor ismertem meg, amikor 1990 nyarán egy videóklipemhez kerestem koreográfust, aki járatos a hiphoptáncban, ami akkor még jóformán ismeretlen volt Magyarországban

– idézte fel Zoltán Erika az M2 Petőfi TV műsorában.

„Sosem idealizáltam férfit a fejemben, hogy milyen lenne az igazi. De ahogy őt megláttam, ahogy táncolt, a színpadi jelenlétét… Férfias, lendületes, dinamikus, romantikus… Először a színpadi mozgásába szerettem bele. Meg hát még hosszú haja volt…” – ábrándozott el az énekesnő, aki ezután meglepő vallomást tett.

Zoltán Erika és Kátai Róbert több mint három évtizede él boldogságban (Fotó: Mediaworks)

Zoltán Erika megküzdött a zöldszemű szörnnyel

Ennyi év után bevallhatom, hogy nagyon komoly problémám volt a féltékenységgel.

„Egyébként kölcsönösen voltunk féltékenyek egymásra, csak én voltam hangosabb. Nekem is csapták a szelet, de én annyira odavoltam és odavagyok érte máig, hogy észre sem vettem. Rájöttem, hogy a féltékenység tud beteges lenni, és akkor jön elő, amikor az ember nagyon szerelmes. Jön egy birtoklási vágy, ami sokszor párosul a féltékenységgel. Ilyenkor agyban kell magunkat tréningezni arra, hogy nem szabad mindenbe belelátni valami rosszat” – vélekedett Erika, aki azóta megküzdött a zöldszemű szörnnyel, és már úgy látja:

A házasság a világ legjobb találmánya!

Na de mi a hosszú házasság titka?

36 évvel ezelőtti megismerkedésük után hamar szerelembe estek, sőt, egy hónap múlva a lánykérés is megtörtént. Az esküvőre azonban csak hét évvel később került sor, ennek pedig jövő januárban lesz 30 éve. És hogy mi a hosszú házasságuk titka?