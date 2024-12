Zoltán Erika a lányáról: Zozi a legszebb ajándék, amit valaha kaptunk

Kisgyerekkorában egy L alakú nagy családi házban lakott Zoltán Erika a nagymamájával, az anyukájával, a dédszüleivel, a nagymamája öccsével és az ő családjával. Nagyon élvezte, hogy mindig át lehetett szaladni valakihez lekváros kenyérért vagy bármiért. Nem voltak gazdag család, sőt elég szerény körülmények között éltek – de boldogan, telis-tele szeretettel.

Zoltán Erika rajong a karácsonyért - Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: T62 Hotel / hot magazin

"Karácsonykor az egész család hozzánk jött át, aminek nagyon örültem" – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő.

"Mindenki hozott valami kis ajándékot, és az volt a legjobb, amikor már én is vehettem ajándékokat a zsebpénzemből. Emlékszem, folyton arra tettem félre a zsebpénzemet, hogy mindenkinek vehessek valami kis apróságot."

Ez a 34. karácsonyuk - Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: T62 Hotel / hot magazin

Zoltán Erika lánya párján keresztül kapott egy új családot

Zoltán Erika az édesanyjától és a nagymamájától leste el azokat a konyhai fortélyokat, amelyek azóta is hozzájárulnak a karácsonyi menü sikeréhez.

"Mindent tőlük tanultam, és a mai napig hasznosítom is ezeket. Nekünk Robival (Kátai Róbert, Robby D. – a szerk.) ez lesz a 34. közös karácsonyunk, és most már a lányunk, Zozi is tanulja ezeknek az ételeknek az elkészítését. A kedvencünk, ami nem maradhat el, a tűzdelt fokhagymás pulykamell lila káposztával és krump­li­gom­bóc­cal. Imádjuk!" – ecsetelte az édesanya.

"Szó szerint rajongok a karácsonyért, szeretem kitalálni, hogy kinek mit veszek, az ajándékcsomagolást is imádom, meg persze a főzést is. Sajnos az én nagy családomból már nem maradt senki, így már „csak” a kis családomról kell gondoskodnom. Zozin keresztül azonban kaptam egy új családot, hiszen René családjával nagyon jó a kapcsolatunk. Mindenképpen együtt karácsonyozunk majd velük!"

Nelli is kap ajándékot - Fotó: Fotó: Szabolcs László Helyszín: T62 Hotel / hot magazin

Zoltán Erika családja mást is ünnepel

24-én Zoziék René családjánál kezdik a napot, majd Erikáéknál fejezik be, másnap pedig mind átmennek Renéékhez. A további napokon a barátaikkal gyűlnek össze megünnepelni a karácsonyt. De már 24-e előtt is van ok az ünneplésre, hiszen Zoé december 20-án ünnepli a születésnapját.

"Minden évben külön ünnepeljük a születésnapját és a karácsonyt, hiszen fontos, hogy a két ünnep ne mosódjon össze" – szögezte le az édesanya.

Emlékszem, amikor megszületett, nagyon szerettem volna szentestére hazamenni. Az orvosok azt mondták, hogy ha minden rendben lesz, akkor már otthon karácsonyozhatunk hármasban.

"Aznap délelőtt pedig hazaengedtek. Robi nagyon cuki volt, mert kidíszítette az egész lakást. Csodálatos volt, és Zozi azóta is a legszebb ajándék, amit valaha kaptunk!"