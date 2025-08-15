RETRO RÁDIÓ

Elesett a főváros: Két súlyos baleset is történt, teljesen a lezárás

Rohantak a mentők a helyszínre.

2025.08.15. 16:35
Budapest főváros baleset

Egymásba hajtott négy autó Budapest tizenhetedik és tizennyolcadik kerületének határán, a Bélatelepi és a Lőrinci út kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőt is riasztottak. Egy másik, koccanásos baleset is történt ugyanitt, annál az esetnél az egyik érintett jármű elhagyta a helyszínt. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.

 

