Elesett a főváros: Két súlyos baleset is történt, teljesen a lezárás

Rohantak a mentők a helyszínre.
Egymásba hajtott négy autó Budapest tizenhetedik és tizennyolcadik kerületének határán, a Bélatelepi és a Lőrinci út kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőt is riasztottak. Egy másik, koccanásos baleset is történt ugyanitt, annál az esetnél az egyik érintett jármű elhagyta a helyszínt. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.