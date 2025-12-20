RETRO RÁDIÓ

Erős szavak a szegedi Háborúellenes Gyűlésen: Szőke András a vidék erejéről

Az év legnagyobb Háborúellenes Gyűlésén Szegeden nemcsak a béke üzenete volt hangsúlyos, hanem az összetartozásé is. Szőke András egy személyes és megrendítő hasonlattal mesélt a vidék és a főváros elválaszthatatlan kapcsolatáról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 12:58
Háborúellenes Gyűlés szőke andrás vidék

A szegedi Háborúellenes Gyűlés az idei év utolsó, egyben legnagyobb békepárti eseménye, amely hatalmas tömeget mozgatott meg. A rendezvényen Szőke András színész is megjelent, aki a Vidéki DPK egyik alapítótagjaként régóta elkötelezetten képviseli a vidéki Magyarország értékeit. A nézőtéren Szabó Zsófi beszélgetett vele, többek között arról, hogyan látja ma a főváros és a vidék kapcsolatát, és mennyire választható szét egymástól ez a két világ.

Szőke András a vidék értékeiről beszélt a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Szőke András Háborúellenes Gyűlésen elhangzott szavai a vidéket méltatták

Szőke András válaszában személyes élményekből indult ki, és hangsúlyozta, hogy ő maga is vidéki gyökerekkel rendelkezik:

„Ahol most vagyunk, innen nem messzire születtem Szentesen. Egy alföldi ember vagyok, ez egy olyan helyszín, ahol annak idején a Badár (Badár Sándor - a szerk.) azt mondta, hogy Sanghaj után a második legnagyobb biciklifelhasználó hely, de ez teljesen nem igaz, mert Vásárhelyen is ugyanez a történet. Ezen a környéken nem lehetett úgy biciklizni, hogy ne fújjon szembe a szél. A mostani életem a Bakonyban zajlik, ott élek egy pici kis faluban. Azt szeretném mondani, hogy az első játékfilm, amely elkészült 1985-ben, az természetesen vidéken készült, ahogy az összes többi Magyarország vidéki tájain, embereivel, történeteivel jött létre. Azon gondolkoztam, amikor kérdezted, hogy ezt az egészet hogy látom, hogy szerintem a nagyvárosok, vagy akár a főváros, és ehhez kapcsolódóan a vidék vagy a tanyavilág, ezeket nem lehet különválasztani.”

Szőke András kiemelte a vidék értékeit

A színész ezt követően egy különösen szemléletes, gyönyörű metaforával írta le, miként látja a főváros és a vidék egymásra utaltságát. Szavai szerint ez a kapcsolat csak egységben működhet, különválasztva azonban törékennyé válik:

Van egy nagy fa, mi vagyunk a csúcsán virágokkal, termésekkel, és ahogy minden egyes nagy fának a törzse, a gyökerei mind egységében működik. Hogyha leválasztod erről a vidéket, leválasztod a hajszálgyökereket, ha leválasztod a földutakat, az odakötő, odavezető utakat, ha szétválasztod azt a hálózatot, ami mind csak egységében működik, akkor ez elpusztul. 

"Tehát én azért hiszem, hogy a vidékre nagyon nagy szükség van, mert minden onnan áramlik fel, mindegy, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Somogy, vagy hogy merre megyünk, mindenütt áramlik a picitől a nagy felé, de ha nincs a pici, akkor nem tud virágozni, nem tud gyönyörűen ott lenni a nagy.”

Szőke András gondolatai jól illeszkedtek a Háborúellenes Gyűlés üzenetéhez: az összefogás, az egymásra utaltság és a közös felelősségvállalás fontosságához – legyen szó békéről, országról, városról vagy vidékről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu