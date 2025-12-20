Erős szavak a szegedi Háborúellenes Gyűlésen: Szőke András a vidék erejéről

A szegedi Háborúellenes Gyűlés az idei év utolsó, egyben legnagyobb békepárti eseménye, amely hatalmas tömeget mozgatott meg. A rendezvényen Szőke András színész is megjelent, aki a Vidéki DPK egyik alapítótagjaként régóta elkötelezetten képviseli a vidéki Magyarország értékeit. A nézőtéren Szabó Zsófi beszélgetett vele, többek között arról, hogyan látja ma a főváros és a vidék kapcsolatát, és mennyire választható szét egymástól ez a két világ.

Szőke András a vidék értékeiről beszélt a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Szőke András Háborúellenes Gyűlésen elhangzott szavai a vidéket méltatták

Szőke András válaszában személyes élményekből indult ki, és hangsúlyozta, hogy ő maga is vidéki gyökerekkel rendelkezik:

„Ahol most vagyunk, innen nem messzire születtem Szentesen. Egy alföldi ember vagyok, ez egy olyan helyszín, ahol annak idején a Badár (Badár Sándor - a szerk.) azt mondta, hogy Sanghaj után a második legnagyobb biciklifelhasználó hely, de ez teljesen nem igaz, mert Vásárhelyen is ugyanez a történet. Ezen a környéken nem lehetett úgy biciklizni, hogy ne fújjon szembe a szél. A mostani életem a Bakonyban zajlik, ott élek egy pici kis faluban. Azt szeretném mondani, hogy az első játékfilm, amely elkészült 1985-ben, az természetesen vidéken készült, ahogy az összes többi Magyarország vidéki tájain, embereivel, történeteivel jött létre. Azon gondolkoztam, amikor kérdezted, hogy ezt az egészet hogy látom, hogy szerintem a nagyvárosok, vagy akár a főváros, és ehhez kapcsolódóan a vidék vagy a tanyavilág, ezeket nem lehet különválasztani.”

Szőke András kiemelte a vidék értékeit

A színész ezt követően egy különösen szemléletes, gyönyörű metaforával írta le, miként látja a főváros és a vidék egymásra utaltságát. Szavai szerint ez a kapcsolat csak egységben működhet, különválasztva azonban törékennyé válik:

Van egy nagy fa, mi vagyunk a csúcsán virágokkal, termésekkel, és ahogy minden egyes nagy fának a törzse, a gyökerei mind egységében működik. Hogyha leválasztod erről a vidéket, leválasztod a hajszálgyökereket, ha leválasztod a földutakat, az odakötő, odavezető utakat, ha szétválasztod azt a hálózatot, ami mind csak egységében működik, akkor ez elpusztul.

"Tehát én azért hiszem, hogy a vidékre nagyon nagy szükség van, mert minden onnan áramlik fel, mindegy, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Somogy, vagy hogy merre megyünk, mindenütt áramlik a picitől a nagy felé, de ha nincs a pici, akkor nem tud virágozni, nem tud gyönyörűen ott lenni a nagy.”