Kiss-Rigó László: „Remélem a keresztény értékrend és az igaz értékek képviselői jutnak győzelemre ”

Kiss-Rigó Lászlót II. János Pál pápa 2004. január 24-én pudentianai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Február 21-én szentelték püspökké Esztergomban.

Kiss-Rigó László püspök / Fotó: Hír TV

Kiss-Rigó László ezeket mondta

A püspök tiszteletté tette egyházmegyéjének Háborúellenes Gyűlésén. Rákay Philip által tartott panelbeszélgetésen választ adott arra, hogy szerinte beárnyékolj-e az advent időszakát, ami most Ukrajnában zajlik.

Úgy gondolom, hogy nem. Ilyenkor a feladat, főleg az egyház részéről, nem az, hogy ideológiákra igazodva divat, vagy bármilyen elvárásra igazodva a saját üzenetét fogalmazza meg, hanem hogy, amint te is idézted, azt az üzenetet közvetítse hitelesen, amely megfogalmazódott 2000 évek. Ez a béke, ami ebben az üzenetben szerepel, ez nem a fegyver ropogás szünetelése, hanem az a belső béke, amit egyedül az tud adni az embernek, akinek születésnapjára készülünk, és ez körülményektől független. Ha ilyen belső békével befogadva az üzenetet, őt és a tanítását ünnepeljük a karácsonyt, és közben szolidárisak vagyunk a háborúk áldozataival, minden emberi nyomorúsággal, akkor ez nem nyomasztja, hanem talán nemesíti az ünnepelésünket.

- adta meg a választ Kiss-Rigó László.

Rákay Philip kérdésére a szegedi püspök kifejtette véleményét azzal kapcsolatban, szerinte az egyháznak dolga-e pártpolitikától függetlenül fontos világnézeti kérdésekben megszólalnia, vagy finoman orientálnia.

Úgy gondolom, hogy nem annyira kötelessége. És az előbb utalva az általad említett nyugati professzorok - nem a mienk - elgyávítására, azt hiszem, hogy észre kell vennünk ezt a folyamatot, hogy bizonyos bomlott agyú ideológiák, képviselői vagy áldozatai próbálnak bennünket, akik értékeink mellett kiállunk, egyház vagy bármi jó szándékú, józan ember, megbélyegezni, politikailag vagy egyébként. Ez a törekvés arról szól, hogy akik leginkább a demokráciára hivatkoznak, azok egy szellemi ideológiát, szellemi diktatúrát próbálnak erőszakkal ránk erőltetni. És azt hiszem, hogy nem kell ettől megijedni, ha megpecsételnek minket, vagy megbélyegeznek, akkor tegyünk rá egy lapáttal, mi tegyünk a bélyegre egy pecsétet, a hűségpecsét, és hűségkel bátran képviseljük az értékeinket.

Végül a panelbeszélgetésén így zárta sorait a szegedi püspök: