Tóth Máté elmondta a véleményét Ukrajnáról

12. alkalommal rendezték meg a Digitális Polgári Körök országjárását. A minden eddiginél nagyobb debreceni Háborúellenes Gyűlésen részt vett Tóth Máté energiajogász is, aki egyértelmű véleménnyel van a háborúról és Ukrajna EU-s csatlakozásáról. Tóth Máté nem kertel, szerinte Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra, hiába akarja annyira. Ráadásul úgy zsarolja és fenyegeti hazánkat, hogy Magyarország a háború kitörése óta elképesztő módon segíti Ukrajnát. Ellentmondásos stratégia – írja a Ripost.

Tóth Máté energiajogász szerint Ukrajna nem csatlakozhat az EU-hoz, mert nem áll készen rá

Forrás: Mediaworks

Halálos zsarolás és megtorlás – ilyen lenne egy ideális uniós tagország?

Egészen elképesztő, ahogy az ukránok az elmúlt hónapokban működnek. Először is emberi ésszel felfoghatatlan mértékű pénzt kezdtek követelni a háborúra és az országuk újjáépítésre, aztán kitalálták, hogy csatlakozni akarnak az unióhoz (mert hát nyilván jobb közel maradni a tűzhöz), majd mikor látták, hogy Magyarország ebben nem támogatja őket, féktelen zsarolásba kezdtek. Orosz támadásra hivatkozva – ami azóta beigazolódott, hogy nem igaz – leállították a Barátság kőolajvezetéket.

A cél egyértelmű: zavarkeltés a választások előtt, hogy az ország élére egy ukránbarát kormány üljön.

De még ennél is tovább mentek: a miniszterelnököt, sőt sportolókat fenyegetnek meg halálosan. Udvardy Panna teniszezőnek például azt írták üzenetben, hogy ha nem veszít ukrán ellenfelével szemben, akkor elrabolják az anyját és a nagymamáját, majd küldtek egy képet egy fegyverről is. Elképesztő tehát, hogy meddig mernek elmenni az ukránok, főleg annak fényében, hogy Magyarország a háború kitörése óta folyamatosan segít.

Magyarország a történelme legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajna számára

Tóth Máté energiajogász szerint elképesztő nagy felelőssége van annak, hogy Magyarország melyik utat választja az áprilisi választások után: a háborúét vagy a békéét.

Elképesztőnek tartom, hogy egy olyan ország, ami állítólag készen áll az európai uniós csatlakozásra, valójában nem szobatiszta és késsel-villával sem tud enni. Mert hogy a nemzetek és az államok közötti kapcsolat minimumát nem hozza ez a magatartás. Úgy, hogy Magyarország most is a történelme legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának. Jelenleg is villamosenergiát adunk, jelenleg is 400 000 köbméter földgáz megy Beregdarócnál az ukránoknak. Szóval Magyarország segít erőn fölül. Hogy ehhez képest ez az ukrán magatartás, ez a válasz, ami nem is Orbán Viktornak szól, hanem a magyar államnak, mert Magyarországot képviseli a miniszterelnök – ez elképesztő

– húzta alá a szakember.