Szentkirályi Alexandra: Petíciót indított a Női DPK! Közösen állunk ki az ukrán háború ellen!

Szentkirályi Alexandra kifejtette, hogy miért fontos kiállni az ukrán háború ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 13:51
Módosítva: 2026.03.08. 14:32
szentkirályi alexandra DPK Háborúellenes Gyűlés

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen adott interjút a Borsnak, amiben kifejtette az ukrán háború elleni kiállás fontosságát. Petíciót indított a Női DPK. A céljuk, hogy közösen álljanak ki az ukrán háború ellen. Szentkirályi Alexandra szerint az áprilisi választás a háború és béke kérdése is.

Szentkirályi Alexandra szerint ki kell állni az ukrán háború ellen / Forrás: MW

Szentkirályi Alexandra: Nem fogjuk odaadni a pénzünket az ukránoknak

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a nők azért különösen érzékenyek a békére, mert számukra a fiaik elvesztése talán még nagyobb fájdalom.

Ennek a választásnak mégiscsak az is lesz a tétje, hogy egy stabil kormány marad-e Magyarországon, ahol a magyar érdekeket képviseljük, vagy jön egy olyan kormány, ami odaadná a pénzünket Ukrajnának, azt is kockáztatva ezzel, hogy belesodródunk a háborúba. Ezt szerintem mi, nők, pontosan tudjuk sajnos, a történelem során, hogy milyen fájdalmas veszteségekkel jár

– nyilatkozta a Borsnak Szentkirályi Alexandra

Hozzátette:

Sőt, nem kell visszafelé tekinteni a történelemben, a magyar határtól néhány tíz kilométerre is nagyon fájdalmas történetek vannak, ahol magyar édesanyák temetik el a fiaikat. Na, ez az, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon megélni

– zárta ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
