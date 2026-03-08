- "Visszautasítunk mindenféle erőszakot, zsarolást" - Palóc André kiakadt Zelenszkij fenyegetőzésén
Szentkirályi Alexandra: Petíciót indított a Női DPK! Közösen állunk ki az ukrán háború ellen!
Szentkirályi Alexandra kifejtette, hogy miért fontos kiállni az ukrán háború ellen.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen adott interjút a Borsnak, amiben kifejtette az ukrán háború elleni kiállás fontosságát. Petíciót indított a Női DPK. A céljuk, hogy közösen álljanak ki az ukrán háború ellen. Szentkirályi Alexandra szerint az áprilisi választás a háború és béke kérdése is.
Szentkirályi Alexandra: Nem fogjuk odaadni a pénzünket az ukránoknak
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a debreceni Háborúellenes Gyűlésen kifejtette, hogy a nők azért különösen érzékenyek a békére, mert számukra a fiaik elvesztése talán még nagyobb fájdalom.
Ennek a választásnak mégiscsak az is lesz a tétje, hogy egy stabil kormány marad-e Magyarországon, ahol a magyar érdekeket képviseljük, vagy jön egy olyan kormány, ami odaadná a pénzünket Ukrajnának, azt is kockáztatva ezzel, hogy belesodródunk a háborúba. Ezt szerintem mi, nők, pontosan tudjuk sajnos, a történelem során, hogy milyen fájdalmas veszteségekkel jár
– nyilatkozta a Borsnak Szentkirályi Alexandra.
Hozzátette:
Sőt, nem kell visszafelé tekinteni a történelemben, a magyar határtól néhány tíz kilométerre is nagyon fájdalmas történetek vannak, ahol magyar édesanyák temetik el a fiaikat. Na, ez az, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon megélni
– zárta ukrán háborúval kapcsolatos gondolatait Szentkirályi Alexandra.
