90 éves magyar világutazó tartja lázban Ausztráliát - ez a csodálatos titka Katalin doktornőnek

Kilencvenéves lett Kiskunhalas egyik legismertebb és legaktívabb doktornője, aki életvidámságával és kíváncsiságával ma is példát mutat. A világ különböző pontjain élő családtagjait látogatva a doktornő, igazi világutazóként éli mindennapjait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 12:00
Utazás a Föld körül doktor Kiskunhalas Díszpolgár

Kilencvenéves lett Kiskunhalas legaktívabb doktornője. Míg sokan ebben a korban már pihenésre vágynak, ő Ausztráliától Portóig utazik, hogy meglátogassa a világ különböző pontjain élő családtagjait. A hosszú repülőutak és a távoli kontinensek sem jelentenek akadályt számára. Sőt, 90 évesen még mindig autót vezet, önállóan intézi ügyeit, és tele van tervekkel. Élete bizonyítja; a kíváncsiság és az aktivitás nem kor kérdése, hanem belső erő és elhatározás. Így vált igazi világutazóvá Dr. Técsyné Koós Katalin doktornő, aki még 90 évesen is aktívan fedezi fel a világot!

világutazó
Dr. Técsyné Koós Katalin 90 évesen is sugárzik; életkedv, jókedv és a világutazók lendülete jellemzi minden napját. (Fotó: olvasói)

"Az arabok a csodájára jártak" -  a kiskunhalasi doktornő 90 évesen is világutazó

Dr. Técsyné Koós Katalin doktornőt nemcsak szakmai tudása, hanem lenyűgöző élettörténete is különlegessé tesz. Férje az urológián gyógyított, ő maga fül-orr-gégészként kezdte pályáját, majd üzemorvosként dolgozott, miközben testvére bíróként futott be karriert. Hivatása Afrikába is elvezette: Constantine térségében arab betegeket ápolt, és a gyógyítás iránti elkötelezettsége azóta is meghatározza életét. Aktívan éli mindennapjait. Nem véletlen, hogy a Halasi TV is köszönti a jeles alkalomból, testvére pedig lapunkon keresztül kívánt neki jó egészséget és még sok boldog, utazással teli évet.

Minden nap a sógorom és Kati is átmentek a Constantine híres hídján. Nap mint nap ingáztak a klinika és a ház között, egy hatalmas szakadék felett, és soha nem volt tériszonyuk. Ez 1970 és 1975 között történt.  Kati gégész volt, és kapkodta ki az arabok manduláit. A sógorom urológusként dolgozott Algériában, és az ottani arabok csodájára jártak, hogy megismerhessék, milyen az európai orvoslás. Nagyon szerették mindkettőjüket. Na, hát ez régen volt,  de még ma is utazik.

– meséli Lázárné Koós Marika, a kiskunhalasi híres doktornő testvére, majd hozzáteszi:

Lánya ugyanis Ausztráliában dolgozik aneszteziológusként, ezért fogja magát, és felül a repülőre, ilyen idős kor ellenére is. A hosszú, 18 órás út során a légi utaskísérők segítik őt kerekesszékben az átszállásoknál, de neki igazán nem kell, hiszen  úgy közlekedik, mint egy fiatal: sétál, autót vezet, és tele van energiával. Canberrában, a város utcáin is mindig készségesen segítenek neki, nagyon szereti ezeket az utakat.

- tette hozzá a híres doktornő testvére.

Dr. Técsyné Koós Katalin 90 évesen is úton: pár éve Ausztrália napfényes tengerpartjait járva élvezte a világ szépségét. (Fotó: olvasói)

Arról meg ne is beszéljünk, hogy másik gyereke korábban Versailles-ben élt, később pedig Portóba költözött, és oda is folyamatosan utazgat. Portó mellett van a lakásuk, ahol gyakran úszkál a medencében. Imád főzni, és a lánya miatt ott szinte csak zöldségeket esznek. Ugyanakkor Katikának mindig vesznek véres hurkát is, mert azt szereti a legjobban.

– zárja gondolatait mosolyogva Marika, a belevaló kiskunhalasi doktornő testvére.

Kilencven évesen Dr. Técsyné Koós Katalin nemcsak életkorával, hanem kíváncsiságával, kitartásával és szeretetteljes családi kapcsolataival is példát mutat. Az, hogy mindennapjaiban utazik, főz, sportol és élvezi a családi pillanatokat, bizonyítja: az élet igazi örömeihez nem kell korlát, csak nyitottság és belső erő. Kiskunhalas büszke lehet rá, hiszen a világutazó doktornő története arra emlékeztet mindenkit, hogy a szenvedély és az aktivitás soha nem évül el, és minden nap új kalandot tartogathat.

 

