"Érezni akarom, hogy valóban éltem" - kezelések helyett világot jár a 26 éves rákos tanárnő

A 26 éves Khadejah Sutherland rengeteg helyen járt márt a világban: Párizs, Párga, Ibiza, Málta, Dublin, Las Vegas, San Francisco, Brazilía. Habár mindig is vágyott világot látni, oka arra, hogy ilyen sok helyre utazott mindössze négy év alatt az, hogy gyógyíthatatlan rákos beteg és a halála előtt szeretne minél többet látni, minél többet kihozni hátralévő idejéből. Khadejah ugyanis egyszerűen nem akarja, hogy a betegség irányítsa az életét.

Nem hagyja, hogy rákos betegsége irányítsa az életét. Fotó: Illusztráció/Unsplash

Az egykori, fiatal történelem tanár mellrákkal, májrákkal és gyomorrákkal küzd, miután 22 évesen daganatot találtak a mellében, ahonnan a betegség azonban sajnos tovább terjedt. Azt, hogy gyógyíthatatlan tavaly februárjában tudta meg.

Az új diagnózisom hihetetlenül nehéz volt. Teljesen szívszorító ráébredni arra, hogy már soha nem leszek rákmentes, és hogy az életem lényegében visszaszámlálás alatt áll. Eleinte, az első kórmegállapításom előtt, nem is tudtam, hogy mellrákkal küzdök, miután nem voltak meg a tipikus tüneteim. Annyi volt, hogy híztam és nagyon rossz lett a bőröm, ami nem volt jellemző rám, miután tiniként sem volt az problémás. Száraz volt és kipattogott. Annak ellenére gyarapodott sokat a súlyom, hogy az étkezésem nem változott

- emlékezett vissza Khadejah.

Nem hagyja, hogy rákos betegsége irányítsa az életét

Amikor a 22 évesnél megérkezett a diagnózis, már a harmadik stádiumban járt és nem akarta elhinni, hogy ilyen fiatalon rákos.

Rettegtem. Sugárkezelésen, kemón és hat különböző műtéten, köztük kétoldali masztektómián, bőrátültetésen és petesejt-eltávolításon estem át. de nem hatott. Cukorbeteg lettem miatta és korai menopauzás, azonban a rák 4. stádiumba lépett és tovább is terjedt. Ekkor döntöttem el. Nem hagyom, hogy a rák irányítsa az életem, inkább valóra váltom régi álmom: beutazom a világot. Annyit szeretnék látni a világból, amennyit csak lehet, hogy úgy érezzem, valóban éltem, és nem pazaroltam el az időmet ezen a földön

- közölte hozzátéve, a kedvence eddig Brazília volt, írja a Mirror.