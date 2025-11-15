RETRO RÁDIÓ

Egymillióból egy embert érint - hihetetlen betegség támadta meg a 21 éves egyetemistát

Az orvosok eleinte csak refluxra gyanakodtak. 9 hónapon át tartó kivizsgálás után derült ki, milyen szörnyű betegség támadta meg az egyetemistát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 21:02
daganat rák haláleset

Charlotte Savill egészséges, életvidám fiatal nő volt, aki imádott utazni, barátokkal időt tölteni, és nagy lelkesedéssel vágott bele marketingtanulmányaiba a Florida State Universityn, akárcsak a nővére, Lucy. A második évben azonban, 21 évesen, váratlanul rosszul lett, valahányszor alkoholt ivott. A panaszok erősödtek, később már az evés is problémát okozott, és egyszer annyira rosszul lett, hogy hívnia kellett a 911-et. Ezután közölték vele az orvosok a lesújtó betegség diagnózisát: Fibrolamellaris carcinoma, egy rendkívül ritka májrák, amely egymillióból nagyjából egy embert érint - írja a Mirror.

9 hónapon át tartó kivizsgálás után derült ki, milyen szörnyű betegség támadta meg az egyetemistát.
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Testvére, Tom Savill elmondta: „Mindenki azt mondta, Charlotte volt a társaság szíve-lelke.” A tünetek kilenc hónapon át bolyongtak félrevezető diagnózisok között, az orvosok eleinte refluxra vagy egyszerű gyomorproblémára gyanakodtak. Végül a CT-vizsgálaton kiderült, hogy egy 15 centiméteres daganat nőtt a máján. 

Majdnem 7 kilót nyomott, miközben ő akkor mindössze 45 kgt volt

– mondta Tom.

A betegség agresszív, jellemzően jó egészségű, 13–25 év közötti fiataloknál jelentkezik, és korai stádiumban szinte semmilyen tünettel nem jár. Gyakran összekeverik Crohn-betegséggel vagy laktózérzékenységgel, és a kemoterápia, valamint az immunterápia is nehezen hat rá. Charlotte-nál műtéttel eltávolították a daganatot, de addigra a rák átterjedt a tüdejére, és már negyedik stádiumban volt.

A legborzasztóbb prognózis ellenére Charlotte soha nem veszítette el a pozitivitását. Az emberek találkoztak vele, és fogalmuk sem volt arról, hogy beteg

A kezelések nem hoztak eredményt, de ő kitartó maradt. A diagnózist 2023 májusában kapta meg, és 16 hónapon át küzdött, mielőtt tavaly augusztusban, a családi otthonban, Wicklow-ban elhunyt.

A betegséggel töltött utolsó év mégis tele volt élményekkel. 

Charlotte azt mondta apának, hogy bizonyos értelemben ez volt élete legjobb éve

Bejárta Deauville-t és Toszkánát, részt vett egy David Gray-koncerten és az Electric Picnic fesztiválon is. Egy utazáson készült fotón, két hónappal a halála előtt, gyönyörűen mosolygott – nem akarta, hogy bárki másként bánjon vele a betegsége miatt. „Azt mondják, pechje volt ezzel a ritka rákkal. Mi inkább azt mondjuk: szerencsénk volt, hogy ismerhettük.”

Charlotte emlékére Tom barátjával, Joe Lush-sal egy 2700 kilométeres kerékpártúrát teljesít Marokkótól egészen Plumptonig. Október 26-án indultak, naponta hét órát tekernek kavicsos terepen, az útvonalon Airbnb-s szállásokon éjszakázva. November 17-én érkeznek meg a célba, ahol a Charlotte Savill Memorial Raceday-t rendezik meg. A kezdeményezés célja minél több adomány összegyűjtése a kutatások támogatására, többek között olyan tudósok munkájához, mint Dr. Sandy Simon, akinek lánya, Elana 2008-ban szintén Fibrolamellaris carcinomát kapott, de túlélte, mert a betegség nála még nem terjedt tovább.

 

