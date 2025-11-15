Egymillióból egy embert érint - hihetetlen betegség támadta meg a 21 éves egyetemistát
Az orvosok eleinte csak refluxra gyanakodtak. 9 hónapon át tartó kivizsgálás után derült ki, milyen szörnyű betegség támadta meg az egyetemistát.
Charlotte Savill egészséges, életvidám fiatal nő volt, aki imádott utazni, barátokkal időt tölteni, és nagy lelkesedéssel vágott bele marketingtanulmányaiba a Florida State Universityn, akárcsak a nővére, Lucy. A második évben azonban, 21 évesen, váratlanul rosszul lett, valahányszor alkoholt ivott. A panaszok erősödtek, később már az evés is problémát okozott, és egyszer annyira rosszul lett, hogy hívnia kellett a 911-et. Ezután közölték vele az orvosok a lesújtó betegség diagnózisát: Fibrolamellaris carcinoma, egy rendkívül ritka májrák, amely egymillióból nagyjából egy embert érint - írja a Mirror.
Testvére, Tom Savill elmondta: „Mindenki azt mondta, Charlotte volt a társaság szíve-lelke.” A tünetek kilenc hónapon át bolyongtak félrevezető diagnózisok között, az orvosok eleinte refluxra vagy egyszerű gyomorproblémára gyanakodtak. Végül a CT-vizsgálaton kiderült, hogy egy 15 centiméteres daganat nőtt a máján.
Majdnem 7 kilót nyomott, miközben ő akkor mindössze 45 kgt volt
– mondta Tom.
A betegség agresszív, jellemzően jó egészségű, 13–25 év közötti fiataloknál jelentkezik, és korai stádiumban szinte semmilyen tünettel nem jár. Gyakran összekeverik Crohn-betegséggel vagy laktózérzékenységgel, és a kemoterápia, valamint az immunterápia is nehezen hat rá. Charlotte-nál műtéttel eltávolították a daganatot, de addigra a rák átterjedt a tüdejére, és már negyedik stádiumban volt.
A legborzasztóbb prognózis ellenére Charlotte soha nem veszítette el a pozitivitását. Az emberek találkoztak vele, és fogalmuk sem volt arról, hogy beteg
A kezelések nem hoztak eredményt, de ő kitartó maradt. A diagnózist 2023 májusában kapta meg, és 16 hónapon át küzdött, mielőtt tavaly augusztusban, a családi otthonban, Wicklow-ban elhunyt.
A betegséggel töltött utolsó év mégis tele volt élményekkel.
Charlotte azt mondta apának, hogy bizonyos értelemben ez volt élete legjobb éve
Bejárta Deauville-t és Toszkánát, részt vett egy David Gray-koncerten és az Electric Picnic fesztiválon is. Egy utazáson készült fotón, két hónappal a halála előtt, gyönyörűen mosolygott – nem akarta, hogy bárki másként bánjon vele a betegsége miatt. „Azt mondják, pechje volt ezzel a ritka rákkal. Mi inkább azt mondjuk: szerencsénk volt, hogy ismerhettük.”
Charlotte emlékére Tom barátjával, Joe Lush-sal egy 2700 kilométeres kerékpártúrát teljesít Marokkótól egészen Plumptonig. Október 26-án indultak, naponta hét órát tekernek kavicsos terepen, az útvonalon Airbnb-s szállásokon éjszakázva. November 17-én érkeznek meg a célba, ahol a Charlotte Savill Memorial Raceday-t rendezik meg. A kezdeményezés célja minél több adomány összegyűjtése a kutatások támogatására, többek között olyan tudósok munkájához, mint Dr. Sandy Simon, akinek lánya, Elana 2008-ban szintén Fibrolamellaris carcinomát kapott, de túlélte, mert a betegség nála még nem terjedt tovább.
